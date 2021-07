COPA ORO Luis Fernando Suárez se estrena con triunfo dirigiendo a Costa Rica en la Copa Oro

Los goles de Costa Rica fueron de Joel Campbell (6'), Ariel Lassiter (21') y Celso Borges (70'). Por Guadalupe anotó Raphael Mirval al minuto 45+5.

Para el director técnico Luis Fernando Suárez fue su debut dirigiendo a Costa Rica. Con el triunfo, Costa Rica lidera el grupo C del torneo, junto a Jamaica que venció 2-0 a Surinam.

Anotación de Joel Campbell:

Anotación de Ariel Lassiter:

Anotación de Raphael Mirval:

GOAL! 🇫🇷 Raphaël Mirval gets one just before half time! GAME ON in the second half! #GoldCup21🏆 #ThisIsOurspic.twitter.com/MVMwiq0cHm