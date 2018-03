Luis Tejada: "Panamá será una sorpresa en el Mundial de Rusia"

¿Qué cambió la selección de Panamá con la llegada del técnico Hernán ‘Bolillo’ Gómez?

"Lo primero que hizo el ‘Bolillo’ fue fortalecer al grupo, que fuéramos sólidos. La segunda fue que nos aconsejó a no distraernos con cosas externas. Porque el jugador panameño le gusta mucho el ‘folklore’ muy alegre, y el ‘Bolillo’ nos enseñó a respetar a nuestro país".

¿Cómo describes aquella noche en que se logró la clasificación?

"No hablé. No paré de llorar por varias horas. Ese sonido del pitazo final y el grito de todo el estadio se ha quedado en mi mente hasta ahora. El orgullo de haber hecho estallar de felicidad a todo un país no tiene precio y sobre todo porque se hizo historia".

¿Cuál es tú análisis del Grupo G donde está tu país, Inglaterra, Bélgica y Túnez?

"La verdad es un grupo muy bravo. Son selecciones que ya tienen experiencia en los mundiales. Pero nosotros debemos estar tranquilos, siendo conscientes que debemos de disfrutar este momento que es un regalo de Dios. Pero es bueno dejar en claro que nosotros vamos a competir".

¿A qué futbolista te gustaría enfrentar?

"Ya quiero estar en Rusia. Que todo el mundo escuche el himno nacional de Panamá. No me interesa a quien enfrentemos. Todos los que participan en ese certamen son estrellas y todos nos vemos de igual a igual, porque somos las mejores selecciones del mundo".

Según las estadísticas, la selección de Panamá es una de las que tiene mayor promedio de edad, ¿ello es una ventaja o desventaja?

"Nosotros vamos a ir a disfrutar porque es un sueño hecho realidad. Es nuestra primera vez en un Mundial, algo histórico. Somos una selección chica que todo el mundo lo ve y afirman que va sin ninguna posibilidad a nada. Pero nosotros no le hacemos caso a eso y nos aferramos a la ilusión de poder ser la selección sorpresa en Rusia".

¿En qué es sólido y débil la selección de Panamá?

"La experiencia del ‘Bolillo’ Gómez en los mundiales será fundamental porque él sabrá cómo debemos de jugar esos tipos de partidos. Ofensivamente hemos mostrado un desempeño bastante bueno. Debemos ser sólidos defensivamente porque ante estos rivales no le podemos dar ni la mínima ventaja".

Eres el goleador histórico de la selección de Panamá y ahora estarás con tu país en el Mundial. ¿Qué más esperas de la vida?

"Que la Federación logre que la familia pueda ir con nosotros a Rusia (Risas). Que la clasificación al Mundial sirva para que el fútbol panameño sea más respetado a nivel internacional. En lo personal seguir cosechando más logros y uno de ellos lograr el título con Sport Boys".

¿Cómo analizas la participación de Perú?

"Si siguen mostrando las mismas virtudes que mostraron en la Eliminatoria serán protagonistas en el Mundial, pues hay una idea sólida de juego y grandes jugadores. En mi opinión el plantel debería ser integrado por Claudio Pizarro, quien ha mostrado al mundo el fútbol peruano".

¿El Mundial es una buena oportunidad para acabar con el racismo?

"Ojalá se acabe. Es un tema muy incómodo para muchos, eso desvaloriza al fútbol, al ser humano. Es muy triste que eso exista porque daña a una persona".

Lamentablemente tú has pasado esos episodios. ¿Has aprendido a sobrellevarlo?

"Sí, escuchar tanto insulto duele. En algunos momentos tomé la decisión de retirarme del campo cansado de ello y que no haga nada y solo sancionar a los clubes. Hacer de oídos sordos es difícil, pero me esfuerzo mucho por controlarme".

¿Cómo describes el momento con Sport Boys?

"Lamentablemente los resultados no han sido de los mejores, pero tenemos un experimentado plantel que sacará al equipo a flote".