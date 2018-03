Luz verde para el VAR en Rusia 2018

Relacionados El VAR se acerca al Mundial de Rusia 2018

Este sistema tecnológico de ayuda, ya probado en varias competiciones desde 2016, se podrá utilizar únicamente en cuatro casos: para validar o no un gol, atribuir o no una roja, conceder o no un penal, y corregir un error de identificación a un jugador sancionado.

La decisión fue tomada por unanimidad de los miembros de la instancia (pertenecientes a la FIFA y a las Federaciones que crearon las normas originales del fútbol; Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte), precisó en un comunicado.

Además, se autorizó una cuarta sustitución por equipo en caso de llegar a la prórroga.

Pero para que el VAR y este cuarto cambio puedan ser aplicados en el Mundial, aún queda que el Consejo de la FIFA les otorgue el aval formal el 16 de marzo en Bogotá, aunque todo indica que ese paso se trata de un mero formalismo.

Recelo de la UEFA

"Esta reunión histórica, dirigida por el presidente de la FIFA Gianni Infantino, abre una nueva era en el fútbol con la asistencia por vídeo, que ayudará a mejorar al integridad y la justicia en el juego", escribió la Board.

"Es una novedad importante en el fútbol. Este aspecto fue discutido durante décadas. Decidimos probar el VAR en marzo de 2016, porque si no lo intentábamos no sabríamos nunca si funcionaría", explicó por su parte Gianni Infantino en conferencia de prensa.

"El VAR ayudará sin duda a tener un Mundial más justo. Si un árbitro comete un error, el VAR lo corregirá. No será perfecto al 100%, habrá zonas grises, pero un Mundial no puede jugarse ante potenciales errores arbitrales", explico el dirigente del fútbol mundial.

Experimentado desde 2016 por una veintena de federaciones y en cerca de mil partidos, especialmente en la Bundesliga alemana y en la Serie A italiana, el VAR aún suscita división entre los actores y aficionados del fútbol.

Infantino se mostró los últimos meses favorable a la introducción del VAR, pese a que inicialmente acogió la innovación con escepticismo. La UEFA se muestra en cambio más recelosa: su presidente Aleksander Ceferin anunció el lunes que no se utilizaría en la 'Champions' 2018-2019.

Tensión suplementaria

"Nadie sabe aún cómo funciona realmente. Todavía hay mucha confusión", protestó el lunes Ceferin. "No estoy en absoluto en contra, pero se debe explicar mejor cuándo se puede utilizar", añadió el dirigente esloveno.

El VAR supone la segunda incursión de la tecnología en el fútbol después de la introducción de la GLT (tecnología en la línea de gol) en el Mundial-2014.

"Aquellos que tenían por costumbre protestar por el arbitraje ahora protestarán contra el VAR, porque tiene que haber una excusa cuando se pierde un partido", ironizó Infantino.

"Cuando un partido es interrumpido, eso crea un momento de tensión suplementaria, todo el mundo espera la decisión, pero a fin de cuentas, lo más importante para nosotros es que podemos ayudar al árbitro a que tome la decisión correcta", concluyó el italo-suizo.