MLS: New England gana a Montreal; Henry se arrodilla contra el racismo

El argentino Bou, exjugador de River Plate y Racing, decidió el primer choque de ambos equipos en el Grupo C del torneo especial 'MLS is Back' con un vistoso disparo desde el borde del área en el minuto 56 en la cancha del complejo deportivo de Disney World (Orlando), sin espectadores.

Como sucedió en los dos primeros partidos de este torneo, con el que la liga de fútbol norteamericana (MLS) reanudó sus actividades tras el parón por el coronavirus, el choque arrancó con una demostración de solidaridad de los equipos con el movimiento antirracista 'Black Lives Matter' (La vida de las personas negras importa).

Al saltar a la cancha, los futbolistas hincaron una rodilla en el césped y levantaron un puño al aire, lo mismo que hicieron los integrantes de los banquillos.

Una vez iniciado el juego Henry, portando una camiseta negra con el lema 'Black Lives Matter', continuó con la protesta hincando una rodilla durante ocho minutos y 46 segundos, una cifra emblemática de las manifestaciones por el crimen del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco en mayo.

✊🏽✊🏾✊🏿@ThierryHenry took a knee for the first 8:46 in memory of George Floyd. #BlackLivesMatterpic.twitter.com/ddn1TYOu1T