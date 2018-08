Mariano Díaz se despide del Olympique de Lyon: "Es momento de decir adiós"

"Hoy es el día de decir adiós a un club que me ha ayudado mucho a progresar como jugador y como persona. No puedo hacer otra cosa más que dar las gracias a mis compañeros, a los miembros del cuerpo técnico, los empleados del club y, sobre todo, a los aficionados que han estado ahí todos los días", escribió Mariano Díaz en una carta difundida en su perfil de Twitter.El atacante barcelonés, de 25 años, jugó 45 partidos y anotó 21 goles con el Olympique de Lyon."En cada esfuerzo, en cada acción, en cada control, en cada pase y en cada gol he defendido la camiseta del Olympique de Lyon como si fuera mi vida", aseguró Mariano.Después de una temporada en Francia, el delantero catalán regresará al Real Madrid, donde ya jugó entre 2011 y 2017.

Mariano llegó al club blanco procedente del Badalona. Pasó por el Juvenil A y el Real Madrid C y en el año 2014 subió al Castilla."Una temporada después, en la 2015/16, finalizó como máximo goleador de la Segunda División B al marcar 27 tantos con el filial. Fue su paso previo al primer equipo", recordó el Real Madrid en el comunicado donde oficializó su vuelta.Como jugador de la primera plantilla del Real Madrid, Mariano Díaz conquistó en la temporada 2016/17 la Liga de Campeones, la Liga, el Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa.En el verano de 2017 fue traspasado al Olympique de Lyon, aunque un año después regresa para reforzar el ataque del equipo blanco.

EFE.