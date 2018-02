Marsella empata en Saint-Etienne y podría perder el segundo puesto

Con este triunfo, el Marsella, que había comenzado la jornada con un punto de ventaja sobre el tercero, se pone con dos más que el Mónaco (3º), que visitará el sábado al Angers (16º) con el aliciente de poder regresar al segundo puesto en caso de victoria.

Respecto al líder, el París Saint-Germain, el Marsella se aproxima provisionalmente a 10 puntos, aunque el equipo de la capital juega el sábado en Toulouse (15º) y ampliaría su margen a 13 unidades en caso de victoria.

El primer gol del Marsella en el estadio Geoffroy-Guichard lo consiguió en el minuto 4 Florian Thauvin, con una impresionante volea para rematar un balón colgado al área por su compañero japonés Hiroki Sakai.

Los 'Verts' igualaron poco después, en el 9, cuando Kevin Monnet-Paquet se encontró un balón en el área y, libre de marcador, envió un tiro que se alojó en las redes de los visitantes.

Pero el alivio local duró poco, hasta que el Marsella volvió a ponerse por delante en el marcador, con un remate desde la zona del punto de penal de Morgan Sanson, a centro de Bouna Sarr, en el minuto 20.

Cuando todo parecía conducir a triunfo marsellés, el Saint-Etienne (12º) evitó la derrota con el 2-2 definitivo, conseguido por el esloveno Robert Beric de cabeza en el 75, aprovechando un error de juicio del arquero Yohann Pelé, que había sustituido a Steve Mandanda, lesionado con un problema muscular detrás en la parte posterior del muslo.

"No se puede jugar andando"

"No estoy nada contento. Hemos perdido dos puntos. No hicimos gran cosa para ganar este partido, no fuimos a bucar la victoria. No se puede ganar un partido jugando la segunda parte como lo hemos hecho. No se puede jugar andando, eso no es suficiente", se lamentó el entrenador del Marsella, Rudi Garcia.

Pese a esta decepción, el Marsella no ha perdido en este 2018, en el que ha ganado todos sus partidos, salvo el empate 2-2 con el Mónaco del 28 de enero y el partido de este viernes, con idéntico resultado.

En los anteriores partidos de febrero el Olympique había impresionado por su efectividad goleadora, el pasado viernes con un 6-3 en la Ligue 1 ante el colista Metz y el martes con un 9 a 0 en el campo del Bourg-en-Bresse, en los octavos de final de la Copa de Francia.

Esta vez el resultado no fue tan positivo, justo antes de que el equipo empiece a pensar en la ida de los dieciseisavos de final de la Europa League, donde recibirá el jueves de la nueva semana al Sporting de Braga portugués.