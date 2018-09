«Todo el mundo sabe que mi historia con el Manchester United no tuvo éxito y estoy feliz de ser el jugador que soy hoy. Puedo mirar hacia atrás y decir que no quería que fuera así, pero las cosas pasaron y me convertí en un jugador mucho mejor. Puedo sentirlo en los partidos y creo que todos pueden verlo. Después de una temporada, no pude encontrar mi sitio en el equipo. Todavía era joven, no tuve muchas oportunidades, pero debo decir que la primera temporada no jugué todo lo bien que pensaba».