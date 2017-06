Messi: ¿Por qué no invitó a Diego Armando Maradona a su boda?

Pero Argentina fue goleada 4-0 por Alemania en cuartos de final y ahí empezaron las incomodidades. Lionel Messi no respaldó a Maradona por la derrota y el crack del pasado dejó el buzo de entrenador.

La relación Messi - Maradona se volvió un poco tensa, pero 'La Pulga' aún respondía el celular cuando 'El Pelusa' estaba del otro lado de la línea.

El tiempo continuó su curso habitual pero se detuvo el jueves nueve de junio del 2016. Maradona y Pelé se encontraban en París por un acto benéfico. Una pregunta marcaría para siempre ese encuentro. El brasileño consultaba a el argentino sobre Lionel Messi.

"Messi no tiene personalidad para ser líder", respondió Maradona en voz baja a Pelé con los micrófonos encendidos. El ex crack argentino no se percató de ese detalle y su declaración retumbó en la prensa mundial.

A partir de esa fecha Lionel Messi no responde más el teléfono cada vez que Diego Armando Maradona lo llama.

También un dato más juega en contra de 'El Pelusa'. 'La Pulga' tiene una gran amistad con 'El Kun' Agüero. El jugador del City tiene un hijo con Gianinna, hija de Maradona, pero hoy están separados. Es más, Sergio asistirá a la boda con su actual pareja, Karina. Sería un momento muy incómodo para los tres.