Porque Messi solo aparece cuando lo necesitan en los últimos alientos del combinado argentino y no antes de que todo se caiga.

No es que no juegue, ya que él está en todos los encuentros, pero no necesariamente hace algo.

Esta vez, en el Mundial, yo le tiro algo de culpa al seleccionador argentino, Jorge Sampaoli, por no poner un once como el de hoy, por no hacer cambios más prontos y darle más jugadores con los cuales Messi se pueda ayudar.

Pero el problema no viene de ahora, sino desde que Messi se volvió el jugador que hoy en día es.

Ahora es más grave. El entrenador se enfoca más en hacer un equipo para Messi que un colectivo en el que el astro del Barcelona trabaje como los demás, algo que todavía ningún director técnico ha conseguido.