Messi recibe su cuarta Bota de Oro

"Si bien siempre dije que no me consideraba un delantero, tuve la suerte de ir haciendo gol y conseguir premios individuales, pero sí creo que he crecido, como crecí fuera del campo, también lo hice dentro", dijo Messi tras recibir el trofeo de manos de su compañero y amigo Luis Suárez, su predecesor en el palmarés del galardón.

"Fui mejorando y acumulando cosas a mi juego y cada día disfruto más de ser jugador", añadió el artillero argentino, que se llevó su cuarta bota dorada tras hacer 37 goles la pasada temporada con el Barcelona.

Messi había recibido por última vez la Bota de Oro en la temporada 2012/2013 en la que marcó 46 goles, y también había sido el máximo goleador en Europa en las temporadas 2011/2012 (50 goles) y 2009/2010 (34 goles).

El astro argentino igualó, con su cuarto trofeo, a su gran rival portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, único jugador que tenía hasta ahora cuatro Botas de Oro, y que, a su vez, parece en buena posición para igualar al sudamericano el próximo 7 de diciembre con un quinto Balón de Oro.

'Cosas diferentes'

"Cada partido hace cosas diferentes, cosas nuevas", le elogió Luis Suárez al entregarle el galardón, que él mismo había ganado el pasado año.

Messi, de 30 años, se alzó con la Bota de Oro tras superar la pasada temporada en la tabla de goleadores al holandés del Sporting de Portugal Bas Dost, segundo mejor artillero con 34 goles, al gabonés del Borussia Dortmund Pierre Emerick Aubameyang (31), al polaco del Bayern de Múnich Robert Lewandowski (30) y a su compañero Luis Suárez (29).

El delantero azulgrana también empezó con fuerza la presente temporada, donde ya lidera la tabla de artilleros de la Liga española con 12 goles, lejos de los 9 del italiano del Valencia, Simone Zaza, segundo mejor goleador.

Ambos artilleros se verán las caras el domingo en el partido entre Barça, líder liguero, y Valencia, donde el equipo azulgrana podría dar un golpe de autoridad a la Liga si gana.

"Creo que va a ser un rival complicadísimo, más en el campo de ellos, pero vamos con muchas ganas, iremos a buscar el partido, estamos bien hoy por hoy y esperamos continuar para seguir ahí arriba", dijo un Messi, al que su técnico Ernesto Valverde, dejó de entrada en el banquillo ante la Juventus en la 'Champions' el miércoles.

"Siempre que me toca ir al banco, se arma un poco de revuelo", dijo con una sonrisa, antes de añadir que "me gusta participar, intentar ayudar en todo lo que se pueda, pero también entiendo que un año es largo y cada vez hay que cuidarse mas porque cada vez son mas duras las temporadas".

Silencio sobre la renovación

La gala creo una mayor expectación por el hecho de si Messi diría algo sobre la firma de su renovación, pero no dijo nada y el director del diario deportivo Marca, Juan Ignacio Gallardo, aseguró en la introducción del acto que "está en boca de todos el asunto de la renovación de tu contrato con el Fútbol Club Barcelona, pero coincidimos en que hoy es un día para homenajearte y que nada reste protagonismo a nuestro preciado galardón".

El FC Barcelona había anunciado en julio un acuerdo para la renovación de Messi hasta 2021, pero, persisten las dudas sobre si el jugador la habría firmado.

El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha explicado en varias ocasiones que los contratos están firmados con el padre y también agente del jugador, y sólo "falta hacer la firma protocolaria con Leo y la fotografía".