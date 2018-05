Michel Platini es declarado inocente por la justicia suiza

El periódico se apoya en un correo, con fecha del 24 de mayo, firmado por Cedric Remund, fiscal del ministerio público de la confederación helvética (MPC), enviado a Vincent Solari, abogado del exjugador francés.

De forma paralela a la suspensión de la FIFA, la justicia suiza interrogó al francés como "persona que podía ofrecer información", estatus equivalente en Francia al de testigo asistido. Este proceso penal abierto en septiembre de 2015 tenía como objetivo investigar a Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, en el origen del controvertido pago a Platini.

"Le confirmamos que el presente procedimiento no se lleva a cabo contra su defendido Michel Platini. Le podemos confirmar que su defendido no será incriminado en el marco del presente procedimiento", publicó Le Monde, como extracto del correo.

"Platini es claramente inocente. Es una doble afirmación: en este estadio no hay cargas suficientes contra él, y no le vamos a perseguir porque el fiscal ha llegado a la conclusión de que no hay nada que reprocharle en este caso", añadió.

"¿Puede la decisión del MPC conducir a la FIFA a levantar la sanción de Platini, suspendido hasta octubre de 2019?", se pregunta el diario. Las próximas elecciones a la presidencia de la FIFA son en junio de 2019.

"Esta decisión debería tener un impacto si la FIFA se comporta de manera leal. La FIFA instrumentalizó esta imputación penal de 2015 para abrir el procedimiento disciplinario", señaló Solari al diario.