"Voy a intentar estorbar lo menos posible (risas). En realidad prometo dar lo mejor una vez comience el partido, para poder ayudar a estos chicos a lograr su objetivo, clasificar a las semifinales", señaló este jueves el jugador en conferencia de prensa.

Agregó que volver a la cancha es algo bonito, pero que "no es su regreso", aunque "echa de menos" jugar al fútbol.

Salgado, que jugó como lateral derecho y se retiro en el 2013, adelantó que está a disposición del entrenador en cuanto a las labores tácticas, aunque lo más seguro es verlo más adelantado de su posición habitual.

"No jugaré la posición dos (lateral derecho), porque aquí tienen a un chico fenomenal en esa posición y con mucha salida, de seguro me verán más adelantado de mi posición habitual, pero siempre cubriéndole las salidas al dos", señaló.

Sobre su conocimiento de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), donde el juego físico marca la pauta, Salgado señaló que jugar al fútbol en cualquier lugar del mundo es igual.

"Tengo más de 800 partidos en mi carrera, no le tengo miedo a jugar un partido en la liga panameña. Sabía de antemano lo que me iba a encontrar y estoy cien por ciento seguro de lo que tengo al frente y de que ayudaré a estos chicos a cumplir su sueño de clasificarse y ser campeones", apuntó el jugador de 42 años.

De lo que sí mostró algo de preocupación Salgado es del campo sintético del estadio Maracaná de El Chorrillo, escenario del partido, manifestando que ha jugado poco en este tipo de superficies.

"Me va a costar un poco jugar en césped sintético. Estoy acostumbrado a jugar más en hierba, he jugado pocos partidos en césped sintético, por ese lado si me costará un poco", dijo.

Para este encuentro, Salgado usará el número 23 en su dorsal, debido a que el número 2, con el que jugó en el Real Madrid, ya estaba ocupado.

"El 2 ya lo están utilizando. En Inglaterra utilicé el 27 por el el número 2 y el 7 de Raúl; en está ocasión utilizaré el 23, el 2 y el 3 de Roberto Carlos", señaló.

El CAI, con Míchel Salgado en plantilla, se medirá el próximo sábado al Plaza Amador en el cierre de ronda regular del Clausura 2018 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).