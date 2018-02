El entrenador del Mánchester United, José Mourinho, dijo este martes que es favorable al videoarbitraje (VAR), aunque puntualizó que cree que son necesarios "ajustes" para que no rompa la "dinámica" y la "emoción" de los partidos.

Preguntado sobre esta cuestión por la televisión oficial de su club, Mourinho estimó que la pregunta sobre el VAR es más bien "para los árbitros", pero no ocultó que lo ve con buenos ojos: "Ellos quieren arbitrar lo mejor posible, no quieren cometer errores. Así que si están contentos por tener una ayuda tecnológica, entonces sí, adelante con el vídeo".

"Desde mi punto de vista profesional, me gusta tener la sensación de que se ha tomado la decisión correcta, si hay un penal o no, si hay una expulsión o no", añadió.

El técnico de los Red Devils señaló que considera que son necesarios "ajustes" para que se rompa el ritmo del partido: "Tienen que asegurar que (el videoarbitraje) no cambiará mucho la dinámica, la emoción del partido. Hay personas que esperan unos minutos antes de saber si pueden saltar y celebrar un gol".

El Mánchester United jugará el sábado contra el Huddersfield su primer partido con videoarbitraje, en los octavos de final de la Copa de Inglaterra.

El VAR, que revisa algunos momentos clave de los partidos, ha sido utilizado varias veces esta temporada en la Copa de Inglaterra, especialmente en la victoria 3-2 del West Bromwich sobre el Liverpool.

El sistema ha recibido diversas críticas en los meses en los que se está probando, sobre todo dirigidas al tiempo que se necesita para tomar una decisión.

La International Board, el órgano responsable de las normas del juego, tiene que decidir el 3 de marzo si el videoarbitraje se utiliza o no en el Mundial de Rusia (14 junio-15 julio).