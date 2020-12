Mourinho cuestiona el problema de lesiones del Liverpool

Por EFE



José Mourinho volvió por sus fueros y puso en duda el carrusel de lesiones que padece el Liverpool, esgrimiendo que la única baja de importancia que tienen es la del central internacional holandés Virgil Van Dijk.

"Creo que Alisson no está lesionado, Alexander-Arnold no está lesionado. Matip creo que jugará. Fabinho no está lesionado, Robertson no está lesionado, Wijnaldum no está lesionado, Henderson no está lesionado, Salah no está lesionado, Firmino no está lesionado, Mané no está lesionado. Van Dijk está lesionado y es un gran jugador", recitó el técnico del Tottenham Hotspur en rueda de prensa.

"Si me das una lista de lesionados del Liverpool, compáramela con su mejor equipo", añadió.

El Liverpool recibe este miércoles al Tottenham en la Premier League, en un partido en el que estará en juego el liderato. Los de Jürgen Klopp no podrán contar -aparte de Van Dijk- con Thiago Alcántara, Joe Gomez, Kostas Tsimikas y Diogo Jota.

"Yo te puedo dar una lista de lesiones en el Tottenham. Tenemos dos chicos sub16 fuera, un par de sub21 y tres sub23. Tenemos también fuera a Lamela y Tanganga", explicó Mourinho.

"¿Pero está Lloris lesionado? No. ¿Alderweireld? No. ¿Dier? No. ¿Reguilón? No. ¿Harry Kane? No. ¿Son? No. ¿Moura? No", recalcó.