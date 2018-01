Relacionados Mourinho culpa al árbitro del tropiezo ante el Southampton

"Si queréis hablar de las noticias, yo digo 'basura'. No veo otra manera de describir esos debates", afirmó el entrenador portugués, en la conferencia de prensa previa al partido del viernes ante el Derby County (2ª división) en la tercera ronda de la Copa de Inglaterra.

"Si queréis preguntarme directamente si me veo la próxima temporada en el Mánchester United, y es lo que supongo que queréis, entonces respondo que sí me veo aquí. Y como dije cuando llegué, me iré cuando el club quiera que me vaya, ya que no tengo ninguna intención de irme", continuó 'Mou'.

"Tengo la intención de quedarme, de trabajar y de llevar al club a donde debe estar. Quiero seguir y no veo ningún motivo para no seguir", añadió.

Según la prensa británica, el técnico de 54 años, con contrato hasta 2019, ha comenzado negociaciones para una renovación.

Sin embargo, Mourinho ha parecido frustrado en las últimas semanas porque su equipo no consigue hacer frente al Mánchester City, que saca 15 puntos a los Red Devils en la clasificación de la liga inglesa. El portugués ha pedido más esfuerzos en fichajes a sus dirigentes.

Mourinho también señaló este jueves que su decisión de vivir en un hotel de lujo en vez de comprar una casa en Mánchester no significa una falta de compromiso con el United.