Mourinho niega que quiera vender a Blind, Darmian y Fellaini

José Mourinho, técnico del Manchester United, aseguró este viernes que quiere quedarse con los defensas Danny Blind y Matteo Darmian, y el centrocampista Marouane Fellaini, pero reconoció que escuchará las ofertas que se hagan por ellos si no están contentos.

"Son parte de mis planes. Creo que cuando un jugador se quiere ir y llegan las ofertas adecuadas al equipo, hay que estudiarlas. Es lo que hacemos para tener a los jugadores contentos, por lo que si para ellos la felicidad es irse, veremos qué ocurre. No quiero venderlos, quiero que se queden", respondió el portugués sobre Bilnd y Darmian.

También está sobre la mesa el asunto de Fellaini, quien termina contrato al final de esta temporada y sobre el que hay rumores como una de las salidas del United a final de campaña.

"Él sabe que quiero que se quede, el club quiere que se quede. Tiene una oferta nuestra y es su decisión aceptarla o no. Yo soy positivo porque creo que le gusta estar aquí, le gusta la sensación de que el entrenador confíe en él y es una buena oportunidad para él quedarse", añadió.

Mourinho también habló de su relación con el central costamarfileño Eric Bailly, quien no se viste de corto desde el pasado 7 de abril.

"Él es el único defensa central de nuestro equipo cuyo país no está en la Copa del Mundo, por lo que si tengo que hacer una elección emocional para ayudar a mis jugadores, él no va a ser uno de los que se beneficie", añadió Mourinho, quien, sin embargo, no ha tenido problemas para alinear a Alexis Sánchez, quien tampoco participa en el Mundial.

El técnico luso también tuvo palabras para David de Gea, quien este martes fue galardonado con el premio a mejor jugador del Manchester United esta temporada.

"David está teniendo una temporada muy buena. Hay otros jugadores que también se lo merecían, pero David ha sido muy consistente, ha hecho algunas paradas icónicas que fueron fantásticas", finalizó.

El Manchester United se enfrentará este viernes (19:00 GMT) al Brighton & Hove Albion con la oportunidad, si vence, de asegurar la segunda posición de la liga.