Nuevo capítulo en la tensa relación entre Mourinho y Pogba. Según informa ‘The Times’, el técnico portugués habría decidido quitarle la capitanía al futbolista francés después de las declaraciones que hizo tras el empate en Old Trafford frente al Wolves: “En casa tendríamos que atacar, atacar y atacar”. Preguntado por el motivo de no hacerlo, Pogba respondió: “No puedo contestar porque soy jugador, no es mi deber”, aludiendo a Mourinho.

Siempre según el medio inglés, el preparador de los diablos rojos habría hablado hoy con el resto del grupo en Carrington para recordar quién manda dentro del vestuario: “Mourinho ha informado que Pogba no será el capitán porque no representa lo que debería. El United es más grande que cualquier futbolista”, apuntó una fuente, que añadió que “todos comprendieron la decisión tomada por el técnico”.