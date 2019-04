Mundialista Jaime Penedo será la figura en la fecha 13 en la Liga Panameña de Fútbol

A continuación seis claves que tiene la fecha trece del fútbol panameño.

-EL LÍDER SALDRÁ A PONER DISTANCIA.

El Árabe Unido de Colón recibirá mañana en su casa al Sporting San Miguelito.

Los colonenses, dirigidos por Ricardo "Chicho" Pérez son primeros 26 puntos, tendrán al frente al Sporting San Miguelito del veterano Jair Palacios, tercero con 21 puntos.

Los colonenses intentarán sumar de a tres y poner distancia de sus más cercanos perseguidores, mientras que los de Palacios quieren salir de la mala racha, escalar y de paso quitarle el invicto al elenco de la costa atlántica panameña.

-HOMENAJE A "SAN PENEDO".

El partido entre Árabe Unido de Colón y Sporting San Miguelito tendrá un toque especial, cuando la institución le haga un homenaje al ex arquero de la selección panameña Jaime Penedo.

El arquero mundialista panameño en 2004 fichó en el Árabe Unido donde jugó hasta el 2005.

Penedo recientemente anunció que se retiraba del fútbol profesional y ya fue homenajeado -el mes pasado- por los "rojos" del Municipal de Guatemala, en donde jugó desde 2007 a 2013 y fue cuatro veces campeón.

-"MONJES" APUNTAN A LA CIMA.

El segundo en la tabla con 24 puntos, el San Francisco de La Chorrera, quiere regresar a la senda del triunfo en el partido ante el Club Deportivo Universitario, que marchan octavo con 14 puntos.

San Francisco espera un traspié del líder, para volver a meterse en lo más alto de la clasificación

"Los Monjes" del colombiano Gonzalo Soto y los universitarios del panameño Donaldo González vienen de empatar en la pasada fecha.

-"LEONES" Y "COSTEÑOS", UN DUELO DE COLOMBIANO EN EL BANQUILLO.

El Plaza Amador del colombiano Javier "El químico" Álvarez intentará extender su racha ganadora el sábado próximo ante el Costa del Este, actual subcampéon del fútbol panameño y dirigido por el también colombiano Carlos Fuentes.

Los "leones" placinos son sextos y el Costa del Este, que no pierde desde la sexta fecha, es séptimo clasificado, ambos tienen 16 puntos y lo separan la diferencia goleadora.

-CAI QUIERE SALIR DE LA PARTE MEDIA DE TABLA.

El Club Atlético Independiente (CAI) intentará de separarse de los equipos que están en la parte media de tabla en el partido frente al Alianza F.C.

Los del venezolano Francisco Perlo son quintos, con 16 puntos y mejor diferencia goleadora, cayeron en la fecha pasada ante al actual líder, mientras que su rival, noveno con 10 enteros, llega con buen ánimo al ganar por goleada.

-EL TAURO LA TIENE FÁCIL.

El Tauro F.C., cuarto con 19 puntos, se medirá el sábado, en el cierre de la fecha, ante el colista Santa Gema.

El campeón del fútbol panameño y que tiene el uruguayo Saúl Maldonado al frente, no debe tener problemas para seguir su embestida hacia los primeros puestos, ante un equipo que no ha sumado puntos, al no ganar o empatar en el campeonato y está condenado al descenso.

EFE.