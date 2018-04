En esta ocasión el orden y el equilibrio, que Benítez no dudó en señalar como las claves de la más que previsible permanencia, no fueron suficientes para evitar una derrota, que aplazó la salvación, pero que no debería ser un impedimento para que el Newcastle certifique en las próximas semanas su continuidad en la Premier.

De hecho, las "urracas" a punto estuvieron de lograr el punto que necesitaban para asegurase matemáticamente la salvación, en un lanzamiento de falta a los 77 minutos del centrocampista escocés Matt Ritchie, que se marchó por muy poco por encima del larguero.

Una fallida ocasión que impidió a los de Rafa Benítez igualar el tanto de Theo Walcott, que no desaprovechó el único disparo entre los tres palos del Everton en todo el partido, para establecer el definitivo 1-0 a los 50 minutos de juego.

Este resultado sirvió a los locales para reencontrarse, tres jornadas después, con la victoria, aunque no para despejar las dudas que se ciernen sobre la continuidad de Sam Allardyce en el banquillo del Everton, pese a que el veterano técnico inglés ha asentado a los "toffees" en la zona media de la clasificación, tras el errático arranque de curso bajo la dirección del holandés Ronald Koeman.