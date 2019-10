Es difícil cruzar medio mundo para jugar un amistoso y ofrecer el 100%. Brasil lo evidenció al dejarse empatar ante Senegal, un equipo de menor jerarquía, en el Estadio Nacional de Singapur.

No le gustó al seleccionador Tite la relajación de sus hombres y este sábado lo volvió a expresar en sala de prensa: "Me molestó, sí. Lo expresé, sí. Pero entiendo que tengo que contribuir con mi parte para que la cosa pueda fluir. Hubo una serie de cosas que determinaron esto de no competir, una serie de factores, y no quiero entrar en ellos".

Tras el triunfo en la Copa América, el equipo brasileño no ha vuelto a ganar, a pesar de la vuelta a la formación de su referente Neymar, fuera del torneo continental por su famosa lesión en el pie.

"Hemos cambiado la forma de jugar, las funciones, incluso más que la forma. Son ajustes, experimentos. Estarán Everton, jugador de banda -por Coutinho-, Neymar y Firmino", dijo sobre el 11 que presentará.

Enfrente estará un equipo nigeriano dirigido por el alemán Gernot Rohr con un puñado de jugadores en el fútbol europeo, como Alex Iwobi (Everton), Emmanuel Dennis (Brujas), que viene de marcar un doblete al Real Madrid en Champions, William Troost-Ekong (Udinese) o Chidozie Awaziem (Leganés).

