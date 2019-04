Desde que fichó por el París Saint Germain, el brasileño Neymar no ha logrado su objetivo de imponerse como rey del fútbol mundial. Es sabido que salió del FC Barcelona porque allí estaba a la sombra de Messi, pero en Francia no concretó sus planes y con la llegada de Mbappé, flamante campeón del mundo, esa ilusión de ser el mejor del planeta parece postergada.

Quizás su decisión de marcharse del club catalán no haya sido la más acertada y las recientes declaraciones del brasileño Adriano Correia, ex jugador del Barça y amigo de Neymar, quien ahora juega en el Besiktas de Turquía, contribuyen con esa teoría.

En una entrevista concedida recientemente al programa 'El Larguero' de la emisora de radio Cadena Ser, el ex defensor del elenco blaugrana desveló una conversación con Neymar en la que asegura que el astro del PSG le confesó estar arrepentido de haber salido del club catalán para jugar en la liga francesa: "Hablé con Neymar hace unas tres semanas. Todos los que hemos estado en el Barcelona y salimos nos arrepentimos y él creo que aún más que nadie."

Pese a que Neymar ha conseguido varios trofeos domésticos con el Paris Saint Germain, hasta ahora ha tenido un desempeño muy afectado por las lesiones y el club parisino no ha estado ni cerca de conseguir su objetivo de ganar la UEFA Champions League.

Eso ha generado muchos rumores de que el brasileño de 27 años buscaría salir del elenco francés y que el Real Madrid de Zinedine Zidane es uno de sus principales pretendientes.

Por otra parte, sobre su paso por el cuadro culé, Adriano Correia indicó que "fue uno de los momentos más importantes de mi carrera" y sobre su trayectoria deportiva, remarcó que siente que ha sido un afortunado: "La gente me dice que he tenido una muy buena carrera, la verdad es que he sido bendecido."

Datos tomados de Infobae