"El fútbol es mi vida, es algo que me hace muy feliz, el estar en un campo me olvidar muchas cosas porque ahí disfruto, el placer que siento haciendo lo que más me gusta no tiene precio", aquellas frases dichas en su momento por el astro brasileño demuestran hasta que punto estar activo y compitiendo le hacen mucha falta.

Neymar ha hecho visible en su Instagram que el fútbol no es solo la actividad que le ha permitido ser celebre y millonario sino también su principal interés en la vida.

"Saudades (nostalgia)" es lo que ha escrito Ney, acompañado de una imagen besando un balón antes de ejecutar una falta defendiendo la camiseta de Brasil.

Un mensaje que recibió numerosas muestras de afecto y deseos de pronta recuperación y más de 720 mil "likes", entre ellos emitidos por sus compañeros Kylian Mbappé y Edinson Cavani. Si bien el detalle muestra a Ney defendiendo a su selección, parece ser un aviso con miras a la próxima Copa América.

Mientras, el PSG espera su recuperación total. El técnico Thomas Tuchel lo manifestó en conferencia de prensa: "Neymar vive muy mal el no jugar y está muy triste. No puedo asegurar cuando va a volver".