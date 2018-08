Nzonzi, al que quiere la Roma, aterriza en Italia

En las imágenes, se puede ver a este corpulento centrocampista defensivo recibido por decenas de aficionados que gritan su nombre en el aeropuerto, antes de meterse en un coche con las ventanas tintadas.

Nzonzi, de 29 años y que está en el Sevilla desde 2015, ha llevado a cabo varios amagos de irse, pero tras haber mostrado en diciembre de 2017 su deseo de marcharse, finalmente terminó la temporada con el equipo andaluz, ganándose una plaza en la selección francesa con la que ganó el Mundial, jugando algunos minutos en la final del torneo contra Croacia (4-2) en sustitución de N'Golo Kanté.

El Sevilla confirmó este martes estar negociando con el AS Roma y su director deportivo Monchi, antiguo responsable sevillista.

"Nzonzi no ha estado en el entrenamiento con permiso del club, pero aún no hay un acuerdo cien por cien y hasta que no esté la firma, no hay nada. Es verdad que se ha negociado con Monchi, pero en el fútbol se dan esas casualidades y nada más", afirmó Joaquín Caparrós, director de fútbol del Sevilla en una rueda de prensa.

Si esta operación se concreta, Nzonzi sería el primer campeón del mundo de 2018 en cambiar de club, en un traspaso que, según la prensa, costaría unos 30 millones de euros, sin contar variables.