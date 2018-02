En el equipo que le operará estará el médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, que se desplazó desde Sochi (Rusia), donde participaba en un encuentro organizado por la FIFA, a París para examinar al jugador.

La decisión de operar se tomó "al término del protocolo inicialmente previsto de tres días de cuidados" y tras el examen "efectuado (el miércoles) de manera común por el cuerpo médico del París Saint Germain y el de la selección brasileña", indicó el club en su comunicado.

El martes, el padre de Neymar había señalado que su hijo estaría ausente de los terrenos de juegos "al menos seis semanas" y sería por lo tanto baja para el crucial partido del 6 de marzo ante el Real Madrid, en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones.

En su corto comunicado médico del lunes, el París Saint-Germain se había mostrado enigmático sobre la duración del tiempo de baja de su estrella brasileña. Su entrenador, Unai Emery, también eludió la cuestión el martes en su cita con la prensa, mientras que la prensa brasileña hablaba ya de la opción de la intervención quirúrgica.

Las palabras del padre de Neymar a la cadena ESPN Brasil el martes ponían punto final al suspense, con una estimación algo más clara del alcance del problema.

"El PSG ya sabe que no va a contar con Neymar en los próximos partidos, que no va a contar con Neymar por seis semanas como mínimo, porque ese tratamiento durará de seis a ocho semanas. Eso ya está definido, independientemente de (si hay) cirugía o no", afirmó entonces el padre del futbolista al programa Bate Bola na Veia.

El Mundial de Rusia 2018 es una prioridad para Neymar y la cercanía del torneo de junio ha pesado seguramente en la decisión.

Ante la ola de lesiones, especialmente la de Neymar, el seleccionador brasileño, Tite, había aplazado el martes diez días el anuncio de la lista de convocados para los partidos amistosos de marzo.