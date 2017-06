Pacquiao: "No creo que McGregor sea compatible con el boxeo"

El boxeador filipino Manny Pacquiao, no tiene grandes expectativas a favor de Conor McGregor en su próxima pelea contra el campeón invicto Floyd Mayweather.

Pacquiao, quien entrena para su próximo combate ante el australiano Jeff Horn, afirmó: "McGregor no es compatible con el boxeo" y por ello perderá el próximo 26 de agosto en Las Vegas.

"Puedo decir que floyd Mayweather ganará, porque será una pelea de boxeo, no un combate de Artes Marciales Mixtas. Esa es la ventaja para Floyd, no creo que McGregor sea compatible con el boxeo puro, estoy esperando a que eso no vuelva aburrida la pelea, ya veremos", aseguró Manny a los reporteros en Brisbane.

Aunque Mcgregor espera un mejor resultado que el conseguido por el filipino en 2015 ante Mayweather, la estrella de la UFC ha contratado al antiguo sparring de Pacquiao, Dashon Jonson, para una mejor preparación.