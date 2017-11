Panamá entre las seis impresionantes clasificaciones camino a Rusia 2018

Entre ellas figura la selección de Panamá quienes clasificaron con un gol agónico de Román Torres a Costa Rica, ganando así 2-1 en partido que se jugó el 10 de octubre y gracias a la victoria de Trinidad & Tobago sobre los Estados Unidos en la isla caribeña.

FIFA también destaca las palabras de Román Torres quien es catalogado como héroe; "Panamá está experimentando pura felicidad ahora mismo, como nunca antes lo hemos hecho, esto es algo que jamás borraremos de nuestras memorias".

También destacan la medida que adoptó el gobierno nacional de Panamá, una vez clasificado al mundial por primera vez en su historia, de declarar como día nacional el 11 de octubre.

Los otros partidos que fueron considerados por FIFA como sorprendentes fueron los siguientes:

SUECIA 2-1 FRANCIA

Este partido será recordado por el mundo futbolístico debido a los goles que se marcaron en el mismo.

ECUADOR 1-3 ARGENTINA

IRÁN 2-2 SIRIA

CONGO 2-2 TUNEZ

ESCOCIA 2-2 INGLATERRA

Same goal different angles? Nope! @Leighgriff09 did it twice in the space of a few minutes. Watch the goals side by side. ⬇️ pic.twitter.com/v0Q1nunSOP