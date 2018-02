"No tendría que pedir, porque yo no hice nada con mala intención. Si hubiera sido con mala intención, yo le pido disculpas y voy donde él y le digo, sabes que, fue una patada y fue muy fuerte y no quise lastimarte", manifestó.

Además, le deseó una pronta recuperación a su colega: "Nunca quiero que un colega se lesione. A nosotros nos da pena por eso. Yo he pasado por lesiones, una muy grave, y sé lo difícil que es. Sé lo complicado que es volver a jugar el tiempo que tú demoras en recuperarte".

"Le deseo que él pueda estar pronto jugando nuevamente y que se recupere. Ni en México pasé por algo similar. Es desgastante toda esta situación. Soy un jugador que siempre va fuerte al balón", finalizó.