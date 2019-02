"Estoy muy contento de estar aquí. Daré lo máximo para intentar ganar el campeonato con este equipo", dijo el azteca en un vídeo publicado en el sitio oficial del Union.

"Siempre me han gustado los desafíos y hoy me embarco en uno nuevo. La MLS es una liga que no solo se ha desarrollado bien en los últimos años sino que los equipos de este torneo han hecho que este deporte sea tan profesional como la NFL, la MLB o la NBA", apuntó en una carta abierta a los aficionados.

Fabián, de 29 años, aterrizó en la Bundesliga en diciembre de 2015 luego de desarrollar el resto de su carrera en su país.

El centrocampista suma 42 internacionalidades y nueve goles con la casaca de México, disputando el Mundial de Brasil-2014 y de Rusia-2018, además de consagrarse campeón en los Juegos Olímpicos de Londres-2012.

"Estamos extremadamente contentos de haber llegado a este acuerdo. Marco es un gran jugador, un verdadero profesional y creemos que encajará bien en nuestro sistema de juego", declaró el director deportivo Ernst Tanner.

El Philadelphia Union finalizó la temporada pasada en la sexta posición de la Conferencia Este, logrando el último boleto para los playoffs por el título, pero cayó en la primera ronda (1-3) ante el New York City FC.