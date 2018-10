La falta de gol del Real Madrid dispara las alarmas y la nostalgia por Ronaldo

"Moscú despertó la nostalgia por Cristiano", titula su columna este miércoles el director del diario AS, Alfredo Relaño, mientras su competidor catalán Sport encabeza su crónica con un "¡Vuelve Cristiano!".

"Aunque el resultado es un feo contratiempo, nadie piensa que amenace la clasificación (para octavos de 'Champions'). Pero esto, claro, despierta con fuerza la nostalgia por 'El Ausente'", añadió Relaño.

Y es que la capacidad goleadora del astro luso, máximo goledor histórico de la Liga de Campeones (120 goles) y de cuatro de las últimas cinco ediciones del torneo continental, se echó en falta el martes ante un correoso CSKA de Moscú.

El equipo blanco, tras al rápido gol de Nikola Vlasic aprovechando un error grave de Toni Kroos (2), dominó el encuentro, pero se estrelló una y otra vez en la bien armada defensa rusa y en los palos, hasta tres de Casemiro, Benzema y Mariano.

- Listón muy alto -

"Cristiano dejo el listón muy alto en el Real Madrid, no es un secreto, no se puede tapar el sol con el dedo, él hizo muchos goles durante el tiempo que estuvo aquí pero ya es pasado, no podemos vivir del pasado", dijo tras el encuentro el portero Keylor Navas.

Benzema, llamado a ser junto a Bale (ausente el martes por lesión) los que cubrieran la brecha dejada por Cristiano, fue uno de los más señalados.

"Ni asiste ni marca. Su función no se entiende. El francés lleva seis partidos sin ver puerta y su participación en el juego es escasa. No se ha soltado con la ausencia de CR7", escribió este miércoles el director adjunto de Mundo Deportivo, Josep Maria Artells, en una columna titulada "Sin líder, sin CR7, sin gol".

"Tenemos plena confianza en él", defendió a Benzema el técnico blanco, Julen Lopetegui, tras el tercer encentro seguido de los blancos, sin marcar, algo que no ocurría desde 2007.

Desde la marcha de Cristiano, Lopetegui ha apostado por un juego más colectivo que el martes se tradujo en una superior posesión del balón, pero sin efectividad en los últimos metros.

"Nos ha faltado marcar las innumerables ocasiones que hemos generado, ese punto de fortuna", se lamentaba Lopetegui.

AFP.