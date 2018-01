Remontada de lujo del Barcelona ante la Real Sociedad

No comenzó bien la noche para el Barça, La Real se adelantó por 2-0, con goles de William José y Juanmi, entonces, parecía que el equipo de Valverde no tenía manera de vencer a la Real Sociedad en San Sebastián, donde no ganaba desde la temporada 2006-2007.

Primero para asistir a Paulinho en el 1-2 antes de que del cierre del primer tiempo, después para sellar la remontada azulgrana. El marcador lo cerró Messi con un golazo de tiro libre, el Barcelona ganó por fin en Anoeta y se mantiene como el líder de La Liga, a nueve puntos de su seguidor el Atlético y a 19 del Real Madrid, cuarto.

El argentino Lionel Messi, autor este domingo de un gol en el triunfo 4-2 del Barcelona ante la Real Sociedad, y el uruguayo Luis Suárez, que logró un doblete, alcanzaron respectivamente los 17 y los 13 tantos, al frente de la tabla de goleadores del campeonato español.

Tras la pareja azulgrana aparece con 11 tantos el internacional español Iago Aspas, que no marcó en el triunfo 1-0 del Celta ante el Levante.

- Tabla de goleadores tras los partidos de la 19ª jornada de la liga española de fútbol:

17 goles: Messi (Barcelona)

13 goles: Suárez (Barcelona)

11 goles: Aspas (Celta)

10 goles: Stuani (Girona), Zaza (Valencia)

9 goles: Bakambu (Villarreal), Gómez (Celta), Rodrigo (Valencia)

8 goles: Gerard Moreno (Espanyol), Paulinho (Barcelona), Willian José (Real Sociedad)

7 goles: Aritz Aduriz (Athletic), Portu (Girona), Sanabria (Betis)

6 goles: Ángel (Getafe), Charles (Eibar), Limones (Betis), Oiarzabal (Real Sociedad), Santi Mina (Valencia)

5 goles: Andone (Deportivo), Bacca (Villarreal), Ben Yedder (Sevilla), Correa (Atlético de Madrid), Griezmann (Atlético de Madrid), Joan Jordan (Eibar), Rémy (Las Palmas)

4 goles: Appelt Pires (Leganés), Asensio Willemsen (Real Madrid), Bale (Real Madrid), Bardhi (Levante), Calleri (Las Palmas), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gameiro (Atlético de Madrid), Gomez (Alavés), Guedes (Valencia), Isco (Real Madrid), Jorge Molina (Getafe), Juanmi (Real Sociedad), Lucas (Deportivo), Markel (Getafe), Morales (Levante), Parejo (Valencia), Raúl García (Athletic), Sisto (Celta), Wass (Celta), Williams (Athletic)

AFP.