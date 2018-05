Roberto Durán: Panamá debe preparar bien su mente para Rusia

"Ellos primero tienen que prepararse mentalmente, porque ya ellos saben jugar al fútbol, así que la cosa será más fácil si van fuertes de mente y en buenas condiciones físicas", señaló a Acan-Efe el ex púgil panameño.

Durán recalcó que en el equipo siempre tienen que haber una unión, eso los hará más fuerte a la hora de enfrentar a los rivales que les tocó en el Mundial, en este caso Bélgica, Inglaterra y Túnez.

"El equipo debe ser unido. Si en algún momento se ven encerrados en alguna jugada deben apoyarse, al igual si llegan a tener la oportunidad de golear, siempre deben pensar sin egoísmo y dársela al mejor ubicado para anotar", comentó.

"Es algo grande, en un momento yo hice historia, ahora ver que estos chicos siguen mis pasos es bueno, espero estar en Rusia, soy un histórico del deporte y creo que debo estar donde se escribe la historia del deporte panameño", prosiguió el "Manos de Piedra".

Durán estuvo en Pekín en 2008 cuando Irving Saladino le dio la primera medalla de oro olímpica al país centroamericano.

"No sé nada, te soy franco. Aun no sé si voy, pero si sale una invitación, bienvenida sea", comentó entre risas el ídolo deportivo panameño.

Agregó que "ya he estado en Rusia, la conozco como la palma de mi mano, he estado dos veces en Rusia, pero no sé si estaré en el Mundial, igual apoyaré a la distancia a los chicos".

El boxeador acepta que el fútbol le ha tomado bastante ventaja a otros deportes, en el caso del "Manos de Piedra" a su amado boxeo.

"El fútbol es un fenómeno en Panamá, es lo que ha venido a tomarse a nuestro país, pero también es el más apoyado por el gobierno, no es malo porque es un deporte que le gusta al panameño, pero deben apoyar por igual a todas las disciplinas", señaló.Agregó que el deporte que ama ha sido dejado a un lado, aunque "el boxeo es uno de lo que más fama le ha dado al país (Panamá)"."El boxeo es uno contra uno, es un deporte difícil, pero el gobierno se ha olvidado del boxeo aficionado", lamentó.Durán, quien en esta semana volvió a incursionar en los negocios abriendo un nuevo restaurante en la capital panameña, adelantó que no sabe si estará en Rusia apoyando a la selección en la cita mundialista.El ex peleador aprovechó para manifestar que si no va a Rusia con la selección, esos día se mantendrá trabajando en su restaurante, donde se pasarán todos los partidos, incluyendo los tres de la selección de Panamá."Si no voy estaré aquí en el restaurante. Pasaremos todos los partidos del Mundial, independientemente a la hora que sea, así por lo menos apoyaré a los muchachos a la distancia", apuntó.Sobre como prevé el camino de la selección en el Mundial, Durán señaló que espera que los jugadores se esfuercen y que "nadie les pide que ganen todos los juegos, pero sí que hagan un buen papel".Roberto Durán, quien es mundialmente reconocido como el mejor peso ligero de todos los tiempos, se retiró en 2001, ganó cuatro títulos en diferentes divisiones, en 119 combates ganó 103, 70 de ellos por nocaut y tuvo 16 derrotas, cuatro de ellas por la vía rápida.