El comentarista panameño Antonín Aizpurúa dejó entrever en Twitter este jueves que el defensor panameño Román Torres evaluará su asistencia a la Copa del Mundo Rusia 2018.

"Román Torres ya está en Seattle (Estados Unidos) hoy [por miércoles] sostendrá una reunión con su familia y evaluará su asistencia a Rusia. Siempre me entregado a mi país. No tengan dudas de eso", posteó el comunicador.

Aizpurúa, en tono subjetivo, añadió que "para mí, espero más del 'Mazinger" y que "lo que decidas no te lo cuestionaré jamás (refiriéndose a una hipotética decisión de Román Torres)".

"Espero sea solo de momento esto", cerró Antonín.

Román Torres, debido a su actual estado físico y futbolístico, ha recibido un sinnúmero de críticas a través de las redes sociales, tras la debacle de 6-0 de la Sele ante Suiza el pasado martes.

Román Torres ya está en Seatle hoy sistendra una reunión cin su Familia y evaluará su asistencia a Rusia, siempre me entregado a Mí País no tengan dudas de eso, para mí espero mas del Mazinger pero lo que decidas no te lo cuestionaré jamas espero sea solo de momento esto pic.twitter.com/GFUHB8eovf