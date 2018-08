"Lo que hice en el Madrid fue increíble, lo he ganado todo", dijo Ronaldo en una entrevista a la plataforma de streaming DAZN, "sin embargo, llegar a este club extraordinario ha sido fácil".

Además, el portugués también reconoció que la ovación que recibió por parte de la afición del tras marcar el gol de chilena el pasado abril, "facilitó todo" para que decidiera fichar por los de Turín.

"Solo puedo decir que los pequeños detalles marcan la diferencia", confesó la exestrella blanca, quien será la nueva imagen de DAZN.

"Siento haber marcado ante mi actual equipo, pero esto es el pasado. Fue el gol más bonito de mi carrera y cuando vi que la gente aplaudía, me quedé sin palabras, nunca viví nada parecido".

Ronaldo aseguró que el principal objetivo de la Juventus para esta temporada es ganar la Serie A, la Copa italiana y "llegar lejos en la Champions".

Incluso el portugués señaló que el colombiano Juan Cuadrado, compañero del equipo, le cedió el número siete.

"Lo hablé con el club y con Cuadrado, que me dijo 'no hay problema, te lo cedo con mucho gusto', todo ha ido bien, me sorprendió la disponibilidad del club y también la de Cuadrado", reconoció.

Ronaldo debutó en un partido oficial con el Juventus el pasado sábado en la victoria de 3-2 contra el Chievo, encuentro en donde no pudo estrenarse como goleador.

Y el debut oficial del portugués frente a la afición juventina será el próximo 25 de agosto, cuando la escuadra de Turín reciba en el Juventus Stadium a la Lazio.