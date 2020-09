Rosario seguirá esperando la vuelta de Messi al Newell's de Argentina

Hace apenas una semana,centenares de hinchas de Newell's Old Boys, el club en cuyas divisiones infantiles comenzó "la Pulga", organizaron una alegre y colorida caravana de vehículos para pedir por su regreso a Rosario, bajo el lema "Tu sueño, nuestra ilusión".

En su peor momento por la pandemia del covid-19, con aumento de casos y fallecimientos así como un estancamiento económico, Rosario pasó estos diez días atenta a cualquier señal sobre el destino de Messi.

"Nadie en su sano juicio podía pensar que iba a venir ahora. Soy rosarino, hincha de Newell’s y tengo unas ganas bárbaras de verlo acá, pero por ahora está en mis deseos y en mis fantasías", dijo a la AFP Diego Schwarzstein, el médico endocrinólogo que lo trató de niño.

"No me genera frustración que no venga ahora porque no era realista pensar en eso. Pero si se retira del fútbol sin haber pasado por Newell's entonces sí sentiría una gran frustración. Tengo expectativas que pueda darse el gusto él y darnos ese gusto los hinchas de Newell’s también", sentenció.

Messi se alejó del club rojo y negro a los 13 años, pese a que la dirigencia quería retenerlo. Su familia emigró a España porque la entidad culé le garantizaba un tratamiento médico para su normal crecimiento como adolescente, entre otros beneficios.

"Cada vez que se habla de renovación de contrato los hinchas nos ilusionamos, aunque sabemos que es muy difícil ahora ya que su realidad es europea. Pero también sabemos que es hincha de este club por eso nunca se pierden las esperanzas de que, alguna vez y aunque sea por una temporada, vista nuestra camiseta", dijo Lisandro Leoni, periodista y fanático 'leproso', como llaman a los de la casaca roja y negra.

Puertas abiertas

Roberto Mensi, de la agrupación que organizó la caravana de simpatizantes de Messi, explicó que "siempre tenemos la esperanza de que Leo se ponga la camiseta de Newell's, pero somos muy respetuosos de su decisión. Somos hinchas y al coincidir en los colores con él tenemos la ilusión que algún día pueda volver al club".

"La movida que se hizo la semana pasada tiene que ver con un gesto de afecto que le queremos dar a Messi, que él sepa que lo queremos mucho y que siempre tendrá las puertas abiertas acá", añadió.

El Newell's Old Boys, semillero de grandes figuras del fútbol, como Marcelo Bielsa, Gerardo Martino y Mauricio Pochetino, se ha mostrado prudente y respetuoso de la privacidad de Messi, y ningún dirigente ni jugador se expresó públicamente sobre el tema.

"La Pulga" ha dicho siempre que le encantaría volver al club rosarino que lo vio nacer al fútbol competitivo y del cual se declaró simpatizante.

A pesar de haber dejado la ciudad muy joven, Lionel vuelve cada fin de año a Rosario para pasar las fiestas con su familia y la de su esposa Antonella Roccuzzo. Los rosarinos recuerdan con especial cariño que el astro haya elegido en 2017 esta ciudad para celebrar su boda con su novia de toda la vida, un evento al que acudieron varias estrellas del FC Barcelona.

Hace pocas semanas donó 50 respiradores artificiales a varios hospitales de la ciudad.

En Rosario, tercera ciudad argentina, el futbolista tiene varias casas, un lujoso apartamento, un bar emblemático y un exclusivo club de campo. Messi también mantiene su casa de la infancia, una sencilla propiedad ubicada en un barrio de clase media que sus amigos han llenado de murales en recuerdo al gran ídolo.