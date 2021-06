Scaloni elogia a Uruguay, "una de las mejores selecciones del mundo"

Por AFP



El seleccionador argentino Lionel Scaloni, se deshizo este jueves en elogios de Uruguay, el próximo rival de su equipo en la Copa América, al que consideró como "una de las mejores selecciones del mundo".

Scaloni indicó por otra parte que el equipo albiceleste que saldrá como titular para enfrentar a los charrúas el viernes en Brasilia "está casi confirmado".

"No lo voy a dar pero será similar al del otro día [contra Chile], con una o dos modificaciones pensando que volvemos a jugar el lunes y la seguidilla de partidos es complicada, con dos rivales duros, y un poco está orientado a esto", precisó en una rueda de prensa.

El partido, del grupo A de la Copa América, marcará el debut de los celestes en el torneo y el segundo encuentro de los argentinos tras el empate a uno el lunes contra Chile.

El técnico argentino expresó "un enorme respeto por Uruguay, su historia, su entrenador y sus jugadores".

"Soy un seguidor de ellos desde siempre, tengo muchos amigos y conocidos en ese país y consideramos que es una de las mejores selecciones del mundo. El partido de mañana es uno de estos que todo el mundo quiere ver y jugar, será difícil como son todos los Argentina-Uruguay y todos los partidos de eliminatorias y Copa América", comentó.

Scaloni descartó que el equipo pierda identidad según el esquema táctico utilizado y se mostró satisfecho por el rendimiento en los últimos partidos, con tres empates consecutivos.

"La identidad de un equipo no radica en la línea de 4 o 5 y sí en como quieres atacar, en los jugadores que pones dentro de la cancha y lo que les pides, más allá de los defensas o delanteros que tengas. Juguemos con 3, 4 o 5 defensas, nuestra idea de juego será siempre la misma, pensar en el arco rival, jugadores de buen pie y que en la mitad de cancha en adelante tengamos jugadores verticales", dijo.

El portero Emiliano Martínez destacó luego la progresión en el juego de Messi y sus compañeros.

"En el último partido contra Chile, pese a que no ganamos, se mostró una calidad impresionante arriba, cosas para ajustar, defendiendo cuando atacamos", declaró.

Para el arquero del Aston Villa, "lograr los tres puntos contra Uruguay, siendo Uruguay el rival difícil que es, nos daría una alegría y una ilusión grande de pensar ya en los cuartos de final, pero sabemos lo difícil que es Uruguay".

"Acá la gente va partido a partido, que es lo que tenemos que hacer. Uruguay es un gran rival y solo pensamos en ellos, si ganamos obviamente es un bonus para lo que sigue pero si se empata o no se llega a ganar no hay que volverse locos, es una maratón, no una carrera", concluyó.