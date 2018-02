Así lo informó el periodita Niko Moreno, quien le da seguimiento al equipo esmeralda, en el sounderatheart.com.

"Después de varias semanas de seguir la situación de Roderick Miller, una fuente confiable me ha dicho que Seattle Sounders FC se ha acercado al Atlético Nacional de Colombia con una consulta sobre el contrato del jugador y sus necesidades salariales", informó Moreno.

El comunicador añadió que el gigante colombiano (por el Nacional) decidió poner a Miller en el mercado con la intención de abrir un lugar internacional: El nuevo jefe, Jorge Almirón, no satisfecho con su roster, ha realizado varias movidas para atraer a jugadores de su agrado, creando un exceso de jugadores internacionales".

Por su parte, el director deportivo del Nacional, Víctor Marulanda, soltó lo siguiente: "El jugador tiene nuestra autorización para escuchar ofertas, entiendo que ha recibido varias ofertas del fútbol de los Estados Unidos (MLS). Esperaremos a que pase el fin de semana y veremos ese mercado (MLS) y el mercado brasileño, ya que están abiertos y hay clubes en los dos que están interesados en él".

HABLÓ MILLER

"Todavía estoy en Colombia y continúo entrenando completamente con el Atlético Nacional para mantenerme en forma de juego mientras espero que algo se complete en la MLS", dijo el zaguero panameño Roderick Miller.

Roderick, además, manifestó que "se han dado un montón de rumores de que no puedo comentar, aunque puedo decir que ha habido conversaciones con un par de equipos en la MLS, pero no hay nada en piedra. Espero llegar a un acuerdo porque estoy muy entusiasmado con la oportunidad de jugar en la MLS. Me siento en gran forma y confío en que causaré un impacto inmediato en cualquier club que me firme".

En cuanto al rumor del Sounders, Miller explicó: "Sé que son uno de los clubes más grandes de la MLS, los he seguido desde que Román (Torres) se unió al equipo, ese es mi capitán y hemos jugado en muchos juegos juntos. Si él está allí es porque los Sounders son un club de calidad. Además, la atmósfera en ese estadio parece ser fantástica para lo que he visto en la televisión".