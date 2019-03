Sergio Ramos: 'Cuando careces de gol al final se te van las cosas'

Ramos no cree que sea una pesadilla jugar contra el Barcelona tras perder dos partidos en tres días en casa ante los azulgranas. "Pesadilla, no. Sí es cierto que tras dominar la eliminatoria (de semifinales de la Copa del Rey), tanto en el Camp Nou como aquí, ellos fueron más eficaces. El fútbol es gol y eficacia y nosotros no tuvimos. El fútbol lo marcan los goles", dijo.

"Tras quedar fuera de la Copa pasamos página y hoy teníamos una oportunidad de acortar distancias, pero no ha sido así", dijo en Movistar+.

"Sólo queda felicitarlos por el partido y, sobre todo, por el resultado. No fue suficiente para nosotros tras haberles quitado el dominio", precisó.

"Han sido dos partidos muy intensos con un nivel muy alto de esfuerzo. Ninguno de los dos hemos tenido tiempo para recuperarnos, aunque no es excusa", comentó.

"Hoy también tuvimos ocasiones para adelantarnos, pero no ha sido así. Cuando careces de gol al final se te van las cosas", insistió.

"Con la eficacia que están teniendo ellos aumentan más la distancia con nosotros. Dan un gran paso para encaminar esta liga. Una pena que se nos vaya a nosotros, pero seguiremos luchando porque en el fútbol todo es posible", dijo.

Sobre una discusión con el argentino Leo Messi, Ramos dijo: "Fue una jugada puntual en la que no hubo un gesto aposta. Él se lo tomó mal, pero no pasa nada, se queda en el campo. Le dije que fue involuntario".

"Ahora tenemos de nuevo otra final, ahora en la Champions", concluyó Sergio Ramos en vísperas del partido contra el Ajax.