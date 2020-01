Setién: "Siempre le hago caso al corazón para tomar decisiones"

En una entrevista a los medios del club barcelonista, Setién dijo que no se permite tomar "decisiones rápidas" y que es más de "analizar bien las cosas".

El técnico aseguró que está desbordado después de que el lunes, tras conocer que sería el nuevo técnico del Barça, se convirtiera en "el mejor día" de su vida y tuviera en su móvil más de 600 mensajes de 'whatsapp' sin poder responder.

"Me decían (por la calle): 'Vas a ir al Barca, vas a ir al Barça...' y yo les decía que era imposible. No tengo currículum... Todo ha sido una sorpresa, la ilusión es enorme, pero ahora ya estoy en el modo entrenador, ahora he cambiado, ahora me pongo las pilas, me emociono. Yo me ilusiono mucho con las cosas y espero transmitir eso a los jugadores", admitió.

Setién aseguró que sus convicciones futbolísticas se basan en el buen trato del balón porque ese es el tipo de fútbol que le gustaba cuando empezó a jugar.

"En el patio del colegio disfrutaba con el balón, no quería correr tras de él. La realidad es que yo siempre quiero que mi equipo juegue bien, porque es la única manera de que me marche satisfecho a casa. Puedo irme contento si ganamos 1-0 sin jugar bien por los puntos, pero me iré con mala leche. Está claro que si haces las cosas bien, tendrás más opciones de ganar", argumentó.

Admitió que en los últimos meses, en los que no ha entrenado a ningún equipo, ha disfrutado de los partidos por televisión desde el sofá de casa, de las pachangas con sus amigos y de su familia.

"Me encanta estar con mi familia, con mi hija y ahora con mi hijo (Laro), que está trabajando aquí en Barcelona (juega en el Sant Andreu de la tercera división). También disfruto leyendo, paseando o jugando por internet al ajedrez, que me va muy bien mentalmente, porque consigo abstraerme", indicó.

Comentó que el ajedrez siempre ha estado presente en su día a día: "Es un juego que te engancha, tuve que dejarlo porque te puede evadir del resto de cosas. Me ha ayudado a escaparme de los impulsos y hay ciertas similitudes con la táctica futbolística".

Setién se refiere a cuestiones como la asociación y la coordinación. "Es lo mismo que tendrías que tener con las piezas en el tablero, que tienen que estar listas para atacar y también para defender", subrayó.

Cuando acabó su carrera como futbolista se preparó para convertirse en entrenador. "Me saqué los títulos, me preparé, pero no estaba convencido de ser entrenador, tenía dudas. Circunstancialmente me ofrecieron dirigir al Racing cuando no había ni entrenado a un equipo cadete y coincidió que el Racing había descendido de categoría", recordó.

Allí empezó a todo. Quique Setién comentó que le da todo el protagonismo a su equipo técnico porque "ellos saben muchísimo más" que él "de muchas cosas" y aseguró que el secreto es saberse rodear de gente "muy válida, muy capaz, joven y que te inyecta ese entusiasmo".

De Leo Messi destacó que "el nivel de incidencia que tiene en todos los partidos es tremendo" y que no ha visto ningún jugador con ese matiz.

"Es determinante a lo largo del partido y en todos los partidos, es un futbolista único. Será imposible que vuelva a aparecer un futbolista como él, lo hace todo bien, nos hace mejores a los entrenadores, nos da y nos quita los títulos. Lo ves entrenar y te das cuenta de lo competitivo que es", resumió Setién, que el domingo ya lo podrá disfrutar desde el banquillo del Camp Nou.

