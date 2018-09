Silva planea jugar en Las Palmas

David Silva dejó abierta la posibilidad de jugar en la UD Las Palmas una vez finalice su contrato con el Manchester City en 2020. En la misma entrevista con la BBC en la que contó el drama que vivió con el nacimiento prematuro de su hijo, el internacional español reconoce su deseo de que su hijo crezca en Gran Canaria y admite que a él le gustaría defender la camiseta amarilla si se ve en condiciones.

"Me gustaría que creciera en el lugar de donde vengo. Allí es donde crecí y espero que pueda tener las mismas oportunidades que yo. Espero que le gusten los deportes y si se introduce en el fútbol le ayudaré", comentó Silva sobre su hijo Mateo.

Sobre su futuro profesional, Silva explicó que le gustaría jugar "para el City dos temporadas más, eso es lo que me queda de contrato. Después de eso, no lo sé. Depende de cómo me sienta física y mentalmente. Siempre he dicho que me gustaría jugar en Las Palmas. Pero veremos como van las cosas dentro de dos años". Para entonces, tendrá 34 años.