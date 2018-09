Silvio Berlusconi regresa al fútbol con la compra del Monza de tercera división

El antiguo jefe de gobierno italiano Silvio Berlusconi, presidente del Milan durante 30 años, regresó al fútbol anunciando este viernes que su conglomerado de empresas Finivest ha comprado el Monza, que juega en la Serie C (tercera división).

"Fininvest S.p.A. completó la adquisición del 100% del SS Monza 1912", señala Finivest en su comunicado, añadiendo que Adriano Galliani, brazo derecho de Berlusconi en el Milan, fue nombrado administrado delegado del club.

Según varios medios italianos, la operación tendrá un coste estimado entre 2,5 y 3 millones de euros.

El actual presidente del club, Nicola Colombo, seguirá en el puesto y formará parte del consejo de administración, como Galliani y Paolo Berlusconi, hermano del antiguo presidente del Milan.

"Es una operación romántica, un acto de amor de la parte de Berlusconi y de la mía", señaló Galliani durante una rueda de prensa.

Monza, en la región de Lombardía (norte de Italia), está situada a menos de diez kilómetros de Arcore, donde Berlusconi vive en su espectacular Villa San Martino.

"Últimamente, debido a sus obligaciones políticas y demás, el presidente Berlusconi no ha podido ver todos los partidos, aunque no dejó de interesarse por el Milan. Pero la otra noche era el derbi Monza-Renate. Vio todo el partido mientras estaba en Cerdeña y al final me llamó de inmediato, estaba contento, volvía a estar entusiasmado", explicó Galliani.

Berlusconi había dejado el fútbol en abril de 2017, cuando vendió el Milan al empresario chino Yonghong Li por más de 700 millones de euros.

El club cambió nuevamente de manos y ahora lo maneja el fondo estadounidense Elliott.

Con el Milan Berlusconi vivió una época dorada en sus 31 años de presidencia, de 1986 a 2017, logrando ocho títulos de campeón de Italia y cinco Ligas de Campeones.

El club sirvió también para los intereses políticos-económicos de Berlusconi, que el sábado cumplirá 82 años.

AFP.