Simeone: "Agradecido a Griezmann, no juzgo para nada y a nadie"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este viernes su agradecimiento a los "cinco años maravillosos" de Antoine Griezmann, insistió en que no juzga "las decisiones de los demás", enfatizó que el club está por encima de todos y anunció que no buscarán un futbolista "súper hecho" y un "crack" en el mercado para suplir al atacante francés.

Después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, en la rueda de prensa más larga de toda la temporada, marcada por la decisión el martes de la marcha del internacional francés y sin una sola referencia al partido de este sábado contra el Levante, el técnico también dio a entender la marcha de Filipe Luis, que acaba contrato, y desveló las charlas con Rodrigo acerca de su futuro.

"Primero agradecido. De Griezmann tengo sólo palabras de agradecimiento al nivel que nos ha dado, a lo que ha crecido como futbolista, como persona, lo quiero muchísimo... Y aprendí en la vida que, al menos desde mi lugar, yo no juzgo las decisiones de los demás y hay que dar todo sin esperar nada. Cuando uno ha dado todo, como hemos dado el club y nosotros a Antoine, estamos tranquilos", afirmó.

"Desde lo deportivo, es un futbolista importantísimo en todo este tiempo, uno de los más goleadores de la historia del Atlético de Madrid... Cinco años maravillosos. Y yo agradezco. Sinceramente agradezco, porque nos ha dado todo y no juzgo para nada. Y a nadie", expuso Simeone, que ya sabía la posibilidad de que el internacional francés abandonara este verano el Atlético antes del pasado martes.

Entonces, en la ya famosa reunión, convocada por el club rojiblanco, Griezmann comunicó que ejercerá su cláusula de rescisión de 125 millones de euros a partir del 1 de julio, cuando baja a esa cantidad desde los 200 millones de euros actuales.

"Necesitábamos, en base al esfuerzo que ha hecho el club desde lo económico y lo sentimental con él y que nosotros hicimos desde lo deportivo y desde lo personal para su crecimiento, hablar con claridad, como la gente tiene que hablar, y no perder tiempo nadie. Era juntarnos para ver cuál era su realidad. Él fue muy claro y muy contundente", repasó el técnico del encuentro del martes.

"Sabíamos que era una opción. Obviamente, hablé con Antoine como él lo explicó antes de juntarnos con Miguel (Ángel Gil Marín, consejero delegado) y Andrea (Berta, director deportivo). Y desde el afecto y el cariño que le tengo le dije absolutamente todo lo que pienso. Y quedará entre nosotros lo que le dije", añadió Simeone.

También está en duda la continuidad de Rodrigo Hernández, con el Manchester City dispuesto a pagar su cláusula de rescisión. "He hablado bastante con él. De los últimos años, es el futbolista que más se ha adaptado al equipo, con obviamente muchas cosas por mejorar. No tengo duda de que su crecimiento es enorme", explicó.

"Me pone contento que equipos poderosos le observen el crecimiento que ha tenido del Villarreal a hoy, si no le habrían ido a buscar en el Villarreal. El que apostó por él fue el Atlético de Madrid, con el que siempre se ha identificado, está muy feliz en Madrid y lo que nosotros le transmitimos es que tiene 22 años, un montón por mejorar, se van un montón de futbolistas muy importantes dentro del equipo y dejan lugares para ocupar. No tengo ninguna duda de que los Saúl, Rodrigo, Koke, Giménez, Oblak son los que van a generar eso. Hoy parece que se mueve todo y hay que estar tranquilos porque no se mueve nada", avisó el técnico.

Entre tantos movimientos, más el fin de contrato de Diego Godín, Juanfran Torres y Filipe Luis, del que dio a entender que no seguirá en el club -es el único de los tres que aún no ha anunciado que se termina su etapa en el Atlético-, Simeone divisa el futuro: "Todo lo que viene por delante para mí es maravilloso. Veo mucha ilusión".

"Esto nos va a generar cambios importantes. Es normal que estas cosas sucedan. Cuando renovamos las valorábamos. Y ahora ojalá que tengamos el ojo para seguir creciendo y seguir compitiendo como lo hemos hecho siempre", incidió Simeone, que se imaginaba cuando firmó su renovación, tras la derrota por 1-3 con el Real Madrid del pasado 9 de febrero, que podían aparecer "todas estas situaciones".

"No es que firmamos pensando en algo que creíamos que iba a continuar de la misma manera. Sabíamos el momento de Juanfran, de Filipe Luis, de lo que estaba pasando con Godín, sabíamos de la posibilidad de Griezmann de que podía salir, ya había pasado lo de Lucas, la tentación de siempre de los grandes futbolistas que tenemos, como Rodrigo, está a la orden del día de todos los equipos poderosos...", repasó.

"Firmamos sabiendo que el Atlético de Madrid es un club mucho más grande que todos nosotros. Por el club han pasado Torres, Forlán, Agüero, Falcao, Manduzkic, Costa, Griezmann y el club siguió compitiendo siempre, porque la estructura que tiene el club en estos momentos no es igual que antes. En estos últimos diez años ha demostrado que el club es más importante que todos nosotros", dijo.

Simeone no aspira a "convencer a nadie" para seguir en el equipo, porque "quedarse en el Atlético de Madrid es un orgullo para el jugador que lo hace", y ya mira al mercado: "Buscaremos futbolistas en consecuencia de cómo jugamos y que sientan la necesidad y la ilusión por vestir esta camiseta".

"Está claro que es muy difícil apostar por un futbolista súper hecho y 'crack', porque no vamos a ir a buscar ese futbolista. Iremos a buscar un Griezmann en consecuencia de que pueda ser un Griezmann en el futuro. Iremos a buscar un Griezmann como vino de la Real Sociedad, a un Rodrigo como vino del Villarreal, a un Oblak cuando vino de Portugal para que después sean el futbolista que es, porque nosotros somos eso. Y si no lo sabemos nos tenemos que ir. Como sigo ilusionado con todo esto, me sigo quedando", remarcó.

Y al hincha del Atlético, Simeone le dice: "Que dé todo como ha dado siempre. En la vida tenemos que dar sin esperar y para todo vale. No sólo para el fútbol. Yo me manejo de esa manera. Doy sin esperar. Y el hincha del Atlético de Madrid es eso. Da y desde lo deportivo muchas veces los futbolistas terminan dando un montón, pero hay que entender que esto también es un trabajo para ellos. Cuando hay decisiones, es muy difícil juzgarlas".

