Por AFP



El Atlético de Madrid derrotó este martes 2-1 en San Siro al AC Milan en segunda fecha de la Liga de Campeones, logrando tres trabajados puntos que allanan el camino del conjunto 'colchonero' hacia los octavos.

"Nunca sabemos si es el momento de más dificultad de la temporada pero puede ser uno de ellos", había considerado el técnico Diego Simeone, tras el partido contra el Alavés. Su intuición iba camino de revelarse acertada.

Pero la expulsión del marfileño Kessié por una innecesaria segunda amarilla lejos de su área cambiaría el devenir del choque.

"Once contra once el Milan fue mejor que nosotros. Nosotros no nos recomponíamos. Ya en el segundo tiempo con uno menos se agruparon bien, se defendieron bien, pero metimos todo lo que teníamos", explicó Simeone para la plataforma Movistar.

La posesión, el dominio territorial, y las ocasiones estuvieron en manos de los rojiblancos -de azul este martes en San Siro- a lo largo de todo el segundo acto.

Y el premio lo encontraron con un remate con la zurda de Antoine Griezmann, que había saltado al terreno de juego minutos antes, y con un penal por mano de Pierre Kalulu lanzado raso por el centro por el uruguayo Luis Suárez.

Dos bofetadas para el Milan, que puede empezar a pensar en la Serie A, en la que marcha segundo.

Los cinco, o incluso seis defensas colocados delante del arco defendido por Mike Maignan, dejaron sin embargo algunas fisuras en su muralla defensiva.

Suficiente para que un hambriento Griezmann se reivindicase con su primer gol desde su regreso al Atlético luego de unos primeros partidos discretos.

"Fue un gran gol, de un jugador extraordinario como él. Necesitamos más de él. Obviamente le pediremos más, como él sabe", alabó el 'Cholo'.

Al final, tres puntos crueles para el Milan de Stefano Pioli, pero heroicos para un Atlético que puede afrontar con otra perspectiva el próximo doble duelo ante el Liverpool.