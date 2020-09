Sofía Navarro: "Yo creo que la sexualidad no tiene nada que ver con la disciplina"

Sofía Navarro, ex gestora deportiva del Club Atlético Nacional de Medellín, ex miembro del comité ejecutivo de fútbol femenino de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) e hija de Raúl Navarro, ex arquero y ídolo de Atlético Nacional, nos habló sobre su gran revolución en la institución verdolaga y cómo fue su trabajo buscando la igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a fútbol se refiere.

¿Cómo es ser la hija de un ídolo histórico en Atlético Nacional y de una reina de belleza?

‘’La verdad que ha sido un poco difícil al principio, porque a veces los padres quieren que seamos como ellos en el fondo y al ser mujer, en mi casa había un estereotipo de que como uno era la mujer de la casa, tenía que ser la modelo o la reina de belleza, sacando si se me daban las condiciones o no, pero ese era el pensamiento y con el tiempo se fueron dando cuenta que en realidad mi vocación era trabajar en el fútbol, así sea como jugadora, gerente o directiva, entonces fue un proceso largo, pero mi familia lo terminó entendiendo porque me vieron feliz, mi padre le encanta el fútbol femenino, le encanta lo que hago, que trabajo para las mujeres, para los derechos, para la igualdad y la verdad es que con el tiempo fue llevándolo y ser la hija de un ídolo es muy lindo porque tienes a tu ídolo todos los días, al frente, no solo como persona sino como profesional, como deportista, me enseñó muchos valores. ‘’

¿Cuándo nació esa vocación de ser gerente deportiva y querer impulsar el fútbol femenino, no solo en tu país, sino en la región?

‘’Esto empezó desde que nací, lo llevo en la sangre el fútbol, con una familia futbolera, yo siempre seguía a mi papá los pasos, veía como la gente lo seguía, como mi papa podía liderar de la buena manera, entonces, cuando empiezo a jugar al fútbol me doy cuenta con mis amigas de que faltaba gestión. Para conseguir una cancha era muy difícil, entrenábamos a las 10:00p.m., a veces con dos grados porque era los horarios que nos podían prestar las canchas. No había un apoyo de la dirigencia, de las instituciones, no veía una competencia tampoco firme y eso me fue desmotivando, veía que mis amigas lo entregaban todo por eso y poco a poco fui investigando lo que era la gestión deportiva, yo quería ayudar al grupo y sabía que en el arco ese rol lo podía hacer otra persona y desde el lado de la gerencia, no todos tienen esa vocación y a mí me nacía. Empecé a estudiar gestión deportiva, después, me salió algo muy hermoso, que fue ser Coordinadora Regional de los Juegos Nacionales acá en Argentina y coordiné todos los deportes, hasta para chicos con discapacidad y un día se me acercó un grupito de niñas que querían jugar al fútbol y habían quedado clasificadas porque no había competencia, no había competencia, eran las únicas, así que clasificaron al provincial y entonces me dije ‘’esto no puede seguir más, me tengo que dedicar al fútbol femenino’’ y allí se me dio la oportunidad de trabajar con Sportivo Belgrano, armé un proyecto y después por la falta de competencia me cansé un poco y me fui Colombia y ahí empezó todo. ‘’

¿Cuándo nació esa idea de irte a Medellín?

‘’ Yo ya tenía pensado hace mucho, seguía el fútbol femenino colombiano mucho tiempo, vi que empezó a tener liga profesional y no podía entender cómo era posible que el club donde formó a mi papá como deportista, como persona, no tuviera una estructura y un equipo para que participaran en la liga profesional. Viendo que estaba estancada porque no había competencia, yo soy una persona muy activa, muy inquieta la verdad y dije ‘’no, yo necesito crecer’’, si bien estaba cómoda acá (en Argentina), que a veces la comodidad nos deja en ‘’standby’’, yo no, yo salí de mi zona de confort, vendí todo lo que tenía y ahí fue donde le dije a mi papá: ’Me voy a Medellín’ y mi padre como sabe que tenemos una personalidad muy parecida, me dijo que, aunque él dijera que no yo igual iba a irme (risas), entonces así fue como me fui. ‘’

¿Con qué te encontraste en tu llegada a Medellín y los distintos obstáculos que tuviste que atravesar antes de tu llegada al Club Atlético Nacional?

‘ ’Yo cuando llego a Medellín, no fue fácil, porque estuve tres meses en Bogotá, intentando hacer conexión con algún dirigente de la institución. Muchos dicen: ‘’Eres tal, o eres la hija de tal o tienes el apellido de’’. No fue fácil llegar hasta ahí, era muy difícil conseguir contacto con Atlético Nacional, tenía mi proyecto, estuve a punto de regresarme a Argentina, ya que eran 3 meses y no tenía ningún tipo de respuesta de la institución, hasta que, de verdad, el destino está y yo estaba destinada a estar en Nacional, porque cuando estuve a punto de irme me llamaron unos dirigentes, pero para contemplar a mi papá para la fiesta de 70 años de Atlético Nacional, llamaron a las grandes glorias y mi padre era uno de ellos y dije ‘’este es mi momento’’, mi papá se quedó un mes en Colombia, a él lo quieren tanto que bueno, la fiesta era un día y se terminó quedando un mes (risas) y ahí logré hacer contacto con los dirigentes, con el presidente anterior, les mostré mi proyecto, les gustó mucho y nos pusimos a trabajar. No fue fácil cuando llegué, porque al instante de yo llegar, a los 3 meses tenía liga profesional y no teníamos equipo profesional, teníamos una base, además de que tenían que empezar a conocer como estaba organizado el proyecto, qué era lo que había en Nacional. Yo me encontré con un grupo de 80 mujeres y niñas, pero dentro de una estructura de escuela de fútbol. En Atlético Nacional, se divide por unidades de negocio que son: El fútbol profesional, tiene las divisiones formativas y tienen la escuela de fútbol, cada una tiene un objetivo. La escuela de fútbol es de carácter formativo, no es competitivo y había mujeres de 23-24 años bajo una estructura de escuela, entonces, cuando yo veo eso dije ‘’no, acá hay que hacer muchas cosas’’ y cuando yo me enfrento a eso, imagínate, yo quería hacer todo, yo tuve que empezar por la pirámide invertida, empezar por el equipo profesional y después empezar a organizar lo que era la formación de las jugadoras. Contratamos jugadoras, armamos un esquema salarial para saber una categorización de las jugadoras. Cuando la liga inició en Colombia, no había una referencia de cuanto se le podía pagar a una jugadora, había mucha diferencia, por el desconocimiento de los mismos dirigentes, contrataban jugadoras que eran Selección Colombia, olímpicas, con tanto dinero y una sub 15 o una niña de 18 años que era promesa, le estaban pagando el doble que a una jugadora con una experiencia triple A o doble A, entonces, esa categorización nos sirvió mucho, para ser los más justos posibles. Esos fueron los inicios y ya después empezamos a realizar el proyecto en sí. ‘’

¿Cómo es la labor de una gerente deportiva en sí y en una institución de renombre como Atlético Nacional?

‘’Yo básicamente me concentro mucho en organizar la estructura, me gusta organizar los cimientos, hacer un estudio de cómo está la institución. Cuando una persona llega nueva a una institución, cuando una persona llega con un proyecto nuevo a una institución quizás las demás áreas no se sienten amenazadas, pero si ven algo diferente y entonces hay que saber entrar, manejarse con los dirigentes, con el personal de apoyo, con los empleados y empezar a hacer conexión. ¿Qué le puedo aportar yo a cada área? Y ¿Qué área me puede aportar a mí?, para poder trabajar en conjunto con un mismo objetivo y aquí hay que tener mucho tacto, mucha capacidad para dialogar, para convencer para vender los proyectos. Que cada referente de cada área, ejemplo: Marketing, comunicaciones, el área administrativa, el área de apoyo y logística, todas esas áreas tienen una cabeza y tenemos que ver como trabajamos en conjunto y allí armó yo una estructura. Esos son básicamente mis pilares, empezar trabajar con estructura, poder ensamblar todas las áreas bajo el mismo objetivo. Trabajo mucho la formación del equipo, la formación de las categorías formativas, me parece muy importante que a la hora de que llegue una jugadora al equipo profesional, tenga una idea de lo que es la institución, el sentido de pertenencia como te comentaba, que tenga una formación en base a lo que trabajábamos, que era llevar a una jugadora de alto rendimiento, el alto rendimiento de las jugadoras y yo creo que lo hicimos muy bien, Atlético Nacional hoy en día tiene las estructuras marcadas, tiene el equipo profesional que tiene un objetivo y tiene las categorías formativas que tienen 6 categorías dentro. Antes, era un rejunte de 80 jugadoras de todas las edades, ahora teníamos marcado 6 categorías desde los 11 a los 23 años, con su categorización, con sus objetivos, con todo. ¿Cómo se armó esto?, siempre hay que copiar y cuando se va a copiar se tiene que hacer bien. Yo veía al fútbol masculino y dije ‘’hay que copiarlo’’ porque hay muchas cosas buenas, nos llevan años luz en la industria y me pregunté: ¿Qué es lo que tiene el hombre que nosotras no tengamos ahora y lo necesitamos? Una estructura. Si el equipo masculino tiene equipo profesional, nosotras armemos una estructura de equipo profesional, con objetivos, que estén basados en los mismos derechos que los hombres y no estamos hablando del salario, ya que ellos son industria y lo que gana un jugador masculino no lo va a ganar una femenina en mucho tiempo, pero, sí que tengan los elementos ideales, el trato ideal, que puedan entrenar en una cancha de césped natural, que tengan profesionales adecuados: con médicos, fisioterapeutas, los elementos deportivos, la ropa deportiva. Como te conté, fui jugadora de basket y me daban la ropa de los hombres para jugar los partidos, me quedaba gigante y yo dije ‘’no puede ser’’ porque es incómodo, es incómodo jugar con algo de hombre porque no tenemos el mismo físico de un hombre. Hice contacto, con la empresa de patrocinio Nike e hice mis labores de empezar a ensamblar lo que tenía el masculino y poder proyectarlo al femenino, tener una bodega de ropa, que Nike, nos dé la ropa de fútbol femenino, de corte femenino y empezar a trabajarle la marca. La estructura formativa también, saber qué jugadoras están cumpliendo con el perfil para poder subirlas al equipo profesional y empezar a organizar las categorías y de poquito ir agregándole: categorías, competencia, mejoras en los entrenos y empezar a tener más contacto con los padres de familia. El apoyo familiar es muy importante. ‘’

¿Cómo funciona el fútbol allá en Colombia? Tomando en cuenta que ya el fútbol hoy día es más equitativo.

‘’Esa barrera de que la mujer no puede y el hombre si, o que el fútbol es solamente para los hombres ha sido un trabajo muy grande de verdad, yo le voy a dar el mérito a las jugadoras, por lo que han hecho con sus selecciones, creo que todos los países se ha iniciado con el buen rendimiento que han hecho las chicas con sus selecciones. La Selección Colombia femenina ha ganado mucho, ha hecho muy buenos campeonatos y a buen nivel, se les empezó a mirar con otros ojos y las mismas mujeres nos sentimos que somos capaces y justamente ese año siento que fue muy especial porque el empoderamiento femenino fue un boom. Ese tabú, quizás todavía está, porque está todavía y sigo trabajando, se empezó a disolver por el buen hacer de nosotras y también el cambio de mentalidad, estaba en una institución donde habían muchos hombres, en una dirección con muchos hombres, pero yo me senté y demostré lo que sabía realmente y no me iban a intimidar, cuando demuestras con seguridad lo que eres nadie es capaz de decirte lo que eres o no eres capaz y no tienes que demostrarle nada a nadie tampoco, entonces las mismas jugadoras también se dieron cuenta y también con la ayuda de lo que venía sucediendo en Europa por el ‘’boom’’ del fútbol femenino. Hoy se ha mermado un poco y en Estados Unidos, los dirigentes empezaron a ver que había un buen producto a futuro, el fútbol es una industria, es un producto y hay que venderlo, eso es lo que ven los dirigentes. Con el tiempo, ese tabú se irá disolviendo. En el tema de la sexualidad, yo creo que la sexualidad no tiene nada que ver con la disciplina, nosotros somos libres de elegir lo que queramos en nuestra vida privada, ya depende mucho del manejo que le demos nosotros, tanto ustedes (periodistas), como la mujer en sus relaciones y elecciones, como lo van a manejar en el día a día. Más allá de lo que hagas con tu vida, es como la vas a mostrar a la sociedad, entonces, es un crecimiento que va eslabón por eslabón, hoy en día, ya la jugadora en Colombia al principio les gustaba hablar mucho en los medios de comunicación, expresarse, algunas, si se intimidaban, otras que no tenían experiencia tenían miedo, los mismos entrenadores no sabían cómo hablarles a las jugadoras, te estoy dando ejemplos genéricos. A medida que van pasando los años, se va profesionalizando mucho más la disciplina y las jugadoras ya saben cómo cuidarse, como entrenar, el cuerpo técnico, ya sabe cómo tratar a determinadas jugadoras. Es paso a paso".

¿Por qué dejaste de trabajar en Atlético Nacional y si te quedó la espina de lograr el título soñado: La Copa Libertadores de América?

‘’(Risas) si, si…la verdad que me quedó una espina grande, porque como soy tan competitiva y además siento que la merecemos, la merecemos porque hemos hecho un muy buen trabajo: las jugadoras, el cuerpo técnico, la institución por apostar al fútbol femenino, también yo por haber estado allí cuando tenía que estar, no me quiero sacar mérito, hemos hecho un gran trabajo todos y nos merecemos participar de esa gran Copa Libertadores, tener ese título y creo que este año las chicas pueden hacer eso, pueden hacerlo y tienen el apoyo también. Con respecto a mi salida de Atlético Nacional, con esto de la situación económica y cómo está el mundo parado, sobre todo el fútbol, creo que la industria deportiva, naturista y la musical han sido de las más afectadas. La institución, tomó la decisión de reorganizar varios puestos laborales, me imagino que es una cuestión que venían trabajando en el comité y tomaron la decisión de que yo de un paso al costado y ellos seguir trabajando el proyecto, obviamente de la manera en que ellos lo tienen organizado, pero fue más que nada una reorganización administrativa por toda esta situación económica que se está viviendo en todo el mundo la verdad. No está fácil. Yo, obviamente entendí y agradecí. Al menos, acá estoy con mi familia (risas). ‘’

¿Cuáles son los planes de Sofía Navarro post pandemia?

‘’(Risas) justo estaba haciendo un post en Instagram, estoy estudiando mucho como es el fútbol femenino acá en la región, como está. Uno se va 3 años y cambia exponencialmente el fútbol: los dirigentes, los enfoques, justo estoy haciendo como un rastreo de cómo viene el fútbol femenino en Argentina, en la región. Tengo varias propuestas la verdad, agradezco a la vida tenerlas porque en esta situación no está fácil, no hay fútbol y ya tengo pues algunas propuestas en otros países, lo estoy analizando. Soy una persona que me gusta trabajar en equipo y me gusta ir a un lugar que sé que me van a dejar trabajar, que no voy a ir a gastar mi energía, la vida pasa volando y yo realmente quiero marcar una diferencia, quiero ayudar y para ayudar necesito colaboración porque es entre todos. Estos méritos que hoy en día tiene Atlético Nacional no son míos, son de todos, porque lo hemos hecho entre todos. Estoy mirando, analizando, alguna federación o de alguna institución deportiva, la verdad me gustaría trabajar en una federación, creo que sería algo muy grande para mí y algo que también aspiro, porque siempre trabajé para clubes, para un objetivo en común, ahora, si trabajo para un objetivo general, que abarcara todas las mujeres, sería para mí un placer, pero bueno, no está en mis manos para mí esta elección. ‘’

Si te llama Panamá ¿estarías dispuesta a atender un llamado de nuestro país?

‘’(Risas) claro, claro que sí. Ya estuve viendo fotos de Panamá y todo (risas). ‘’

Para que un proyecto tenga éxito, la clave está en que todos estén dispuestos a darlo todo por ese proyecto. ¿Es así como se consigue un objetivo en común?

‘’Totalmente. Es muy importante que se trabaje en equipo. Que se tengan presentes los objetivos, obviamente quizás cuando se hace un estudio deportivo o de mercado, el objetivo no está claro y me llaman a mí para eso. Bueno, pon tú los objetivos porque nosotros queremos, pero no sabemos qué o cómo, pero sí que me escuchen o que nos escuchemos para poder trabajar en conjunto y analizar porque es que es conocer, cuando trabajas en una institución deportiva o en una federación es conocer a una familia, es conocer un mundo, cada familia es un mundo y siempre hay que entrar con mucha prudencia, es muy importante el apoyo de la mano derecha de la institución, ya sea el presidente, para que te apoye a poder hablar con todos esos integrantes de la familia. ‘’