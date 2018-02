Sporting San Miguelito destituye del banquillo a Víctor René Mendieta

El exinternacional Víctor Rene Mendieta, el primer técnico en perder hoy el puesto en el Clausura 2018 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), señaló a Acan-Efe que está algo molesto por como salió del Sporting San Miguelito, pero que no puede cambiar esa decisión.

"Todo debe ser porque tengo 4 empates y una derrota. Los empates han sido todos en los últimos minutos, y los hace el rival. Me voy algo molesto, pero no tengo el poder de decisión para continuar" señaló el ex jugador de la selección de fútbol de Panamá.

El Sporting con Mendieta en el baquillo, luego de cinco fechas, suma cuatro empates y una derrota, para estar en la sexta casilla con cuatro puntos.

"Muchas gracias por su aporte, profe! Siempre tendremos en usted a una gloria de nuestro fútbol dispuesto a aportar parta el engrandecimiento nuestro club, y por ende de nuestro distrito", señala el comunicado del club del fútbol profesional panameño.

El Sporting San Miguelito hizo saber hoy que en el lugar de Mendieta quedará Noel Gutíerrez, otro exseleccionado nacional de fútbol.

"Noel Gutiérrez asumirá la dirección del club a partir de la sexta fecha del torneo Clausura 2018 de la LPF. Confiamos plenamente en que la formación y el recorrido del profesor Gutíerrez le dará continuidad a la ilusión y el esfuerzo de jugadores, fanáticos, cuerpo técnico y junta directiva", señaló la institución.