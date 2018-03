En primera instancia, sin mencionar específicamente al panameño Cooper, Hoyos lanzó el siguiente esclarecimiento: "Ustedes (los periodistas), a lo mejor, insisten en el refuerzo que pueda llegar a venir. Pero resulta que el que está en esa posición lo está haciendo muy bien. Entonces, es difícil que ese refuerzo pueda llegar a entrar hasta que realmente no supere al que podemos llegar a tener".

"Si no lo vemos, no lo vamos a hacer porque hayan venido. Esto yo lo tengo muy claro. Yo creo que hay que tener también un valor importante, de consideración, mirar y ver lo que te han dado en 14 meses y lo que te están dando en la actualidad como para poder llegar a decir: lo voy a modificar por esto, esta persona me da esto", declaró el estratega.

Aún sin mencionar a quién iba dirigido el mensaje, Hoyos siguió: "Mientras yo no vea una situación, no lo voy a generar por generar, porque me lo pide el periodismo. Lo voy a generar siempre con el convencimiento propio que pueda llegar a estar, porque es el puesto donde vos estás. Vos tienes que tener decisión y esa decisión tiene que ser en el colectivo, no en la función individual".

¿Por qué no juega Cooper?, preguntó el periodista a Hoyos. "Lo mismo", contestó el timonel. "Cooper fue una posibilidad, un hombre de selección, que iba a un Mundial. Si va a un Mundial, tiene sus condiciones. Él tiene sus condiciones", añadió.

Hoyos, por otra parte, consideró que el balompié chileno no es fácil, dejando entrever que esto le estaría pasando factura a Cooper, quien aún no ve minutos en su nuevo equipo: "Yo veré otro fútbol en Chile. Para mí, el fútbol chileno no es fácil. Le cuesta al jugador cuando viene. Yo creo que a todos le cuesta. Es una forma de yo ver el fútbol chileno".