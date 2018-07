Apuntó que la salida del ex seleccionado nacional José Luis Garcés es una baja sensible para el club, pero no será problema para la plantilla, porque no hay hombre indispensable.

"Sin duda la salida de Garcés es sensible, lastimosamente por motivos personales decidió dejar el club, sin embargo, no hay hombres indispensables, de repente se abre una oportunidad para un jugador joven, y quien quita que tenemos a otro 'Pistolero' Garcés en el equipo", manifestó.

Sánchez tampoco le ve problema a jugar en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde serán locales en el torneo, debido a que están acostumbrados a entrenar en césped sintético.