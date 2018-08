Técnico del Real España de Honduras no subestima al Tauro F.C. de Panamá

"No me gusta subestimar a nadie, lo hemos analizado, tiene sus jugadores interesantes, tiene buen entrenado con una escuela española. No soy de subestimar a nadie", señaló en conferencia de prensa.

Sobre el terreno de juegos del estadio Agustín "Muquita" Sánchez de La Chorrera (a 38.8 kilómetros al oeste de la ciudad), que es de grama sintética, García señaló que no están acostumbrados, pero intentarán dar lo mejor.

"No estamos acostumbrados a jugar en este tipo de canchas, aunque hay algunas canchas sintéticas en la liga hondureña, hemos sacado buenos resultados jugando en sintética, pero evidentemente no es lo que nos gusta, por lo menos a mí no me gusta, pero el equipo tiene que estar preparado para todo", indicó.

García apuntó que al Tauro lo han estudiado, han podido ver los últimos partidos del elenco panameño, incluyendo su debut en la Liga Panameña de Fútbol (LPF), donde perdieron 2-1 ante San Francisco.

"Hemos visto en directo el partido de inicio de temporada con San Francisco. Conocemos su estilo de juego, pero igual venimos sabiendo que es una llave de 180 minutos", señaló el técnico uruguayo al servicio del equipo hondureño.

El técnico del Real España descartó que la falta de ritmo de ambos clubes, que a penas llevan un partido en sus respectivas ligas, mermará el nivel del juego.

"Tauro ha hecho buena pretemporada con partidos en Costa Rica, nosotros también hicimos una buena pretemporada, con partidos internacionales y tres con equipos locales. Este partido es otra cosa (...) es un torneo internacional, hay que estar preparado y hacer las cosas bien", indicó.

Agregó que "este tipo de partidos se definen por detalles, entonces hay que estar preparado para todo, es un rival fuerte, pero le pondremos las cosas difíciles".