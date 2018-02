Relacionados Tite aplaza convocatoria de Brasil para amistosos tras ola de lesiones

Esta reunión es la última de entrenadores, médicos y delegados de las selecciones participantes antes del comienzo del torneo (14 junio-15 julio).

El objetivo principal era explicar los detalles de organización logística del Mundial 2018 en un país donde las distancias entre las 11 sedes constituyen un verdadero desafío.

Otro tema que preocupa a las selecciones son los estadios, ya que algunos todavía no están finalizados. "No queremos sorpresas, no nos gustan las sorpresas", declaró a la AFP el portugués Carlos Queiroz, seleccionador de Irán, antes del comienzo de la reunión, que continuará el miércoles.

Todos los implicados esperan el sábado el anuncio de la Board y la FIFA sobre la utilización del Asistente de Vídeo al Arbitraje (VAR) durante el Mundial.