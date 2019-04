Valverde apuesta por "evitar que el partido se descontrole"

"Tenemos que intentar evitar eso, que el partido se descontrole, que no nos puedan correr mucho porque tienen jugadores muy rápidos y con espacios nos pueden hacer sufrir", dijo Valverde en la rueda de prensa previa al encuentro.

"Es un equipo con muchas más cosas que el balón parado, son muy fuertes en esa faceta, pero también es un rival reforzado por lo que hicieron en la última eliminatoria (remontada contra el PSG), por lo que están haciendo en los últimos tiempos" mejorando en el campeonato nacional, explicó el técnico azulgrana.

"Llegan a esta eliminatoria con la moral por las nubes. Tendremos que tener cuidado con el balón parado, con sus contras, con el entusiasmo de sus jugadores y de su público", aseguró Valverde.

El entrenador barcelonista rechazó avanzar cualquier pista sobre el equipo que saldrá el miércoles al césped de Old Trafford, pero si adelantó que no correrá riesgos con el extremo francés Ousmane Dembelé.

"Veremos como se encuentra hoy en el entrenamiento y en función de eso decidiremos si puede estar en condiciones o no", dijo Valverde, quien recordó que para la vuelta de octavos contra el Lyon, "arriesgamos y se lesionó".

"No es la situación del Lyon, no es el partido de vuelta, es la ida, no voy a correr un riesgo excesivo para que pueda volver a suceder", añadió sobre un Dembelé, incluido en la convocatoria pese a no tener el alta médica de su lesión muscular.

El United también llega a este encuentro con bajas, pero Valverde consideró que "en este tipo de eliminatorias, la ilusión por pasar te impulsa más que tener una baja, dos o tres".

Valverde también volvió a mostrar su confianza en Leo Messi, después que el técnico rival, Ole Gunnar Solskjaer asegurara que no es imparable.

"Nosotros esperamos muchos cosas de Leo, él siempre aparece", dijo Valverde, antes de concluir que "estamos confiados. Hemos respondido en los momentos fuertes tanto en Liga como en 'Champions' con buenas actuaciones y esperamos repetirlo mañana".

AFP.