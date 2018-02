Valverde: "Lo hemos pasado mal"

Reconoció que la expulsión de Orellana les allanó el camino. "Cuando se han quedado con uno menos ha sido más fácil", dijo el técnico culé.

Alabó al Eibar al decir que el rival estuvo "a un nivel muy alto" y reconoció que a su equipo le "costó llegar" al área contraria.

Preguntado por el estado del césped, no quiso poner excusas. "No ha sido cuestión del campo, sino que ha sido mérito del Eibar, porque es un equipo que lo hace muy bien y ha habido momentos en los que han estado por encima, y no me duele reconocerlo", dijo.

Era un partido "muy importante" para Valverde por los últimos resultados en Liga, y dijo que sabía que les iba "a costar ganar" en el feudo armero.